CSIF exigeix a Conselleria d’Educació que l’arranjament escolar del pròxim curs es base en ràtios de 20 estudiants per aula

El sindicat insta l’Administració a fer l’esforç necessari per a garantir l’educació més personalitzada

El sindicat CSIF exigeix a Conselleria d’Educació que en la proposta definitiva d’arranjament escolar que presentarà en els pròxims dies contemple un nombre d’unitats suficient per a poder aplicar una ràtio màxima de 20 estudiants per aula. La central sindical considera “fonamental” que l’Administració faça l’esforç necessari amb la finalitat de garantir una atenció educativa el més personalitzada possible a l’alumnat després de dos cursos de pandèmia.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ja va traslladar fa uns dies el seu rebuig a la proposta inicial del denominat arranjament escolar, que preveu les unitats per centres, ja que aquesta contemplava la catalogació de “en no funcionament”, que en la pràctica constitueix una supressió, de grups en alguns centres de les tres províncies.

El sindicat vol que en la nova proposada Conselleria faça l’esforç necessari el pròxim curs perquè els grups dels diferents nivells educatius tinguen un màxim de 20 estudiants per aula. La central sindical considera que el curs 2021/2022 resulta clau després del trimestre de confinament viscut en el 2019/2020 i les quarantenes que han obligat a suspendre l’atenció presencial en moltes classes en aquest 2020/2021.

CSIF insisteix, de cara al curs 2021-2022, en la importància de “facilitar recuperar continguts, que amb motiu de la pandèmia s’han vist afectats, amb una baixada de ràtios el pròxim curs que servisca de millora en el procés ensenyament/aprenentatge i que permeta la plena recuperació de l’educació a la Comunitat Valenciana”.