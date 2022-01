CSIF exigeix filtres HEPA en totes les aules i accelerar la vacunació docent

Connect on Linked in

El sindicat CSIF exigeix a Conselleria d’Educació la instal·lació de filtres *HEPA en totes les aules per a l’inici de les classes, dilluns que ve 10 de gener

La central sindical recorda que únicament 8.000 de les al voltant de 47.000 aules existents a la Comunitat Valenciana disposen d’aquest sistema per a purificar l’aire, per la qual cosa basen la ventilació en l’obertura de finestres, pese a l’increment del fred

CSIF també posa l’accent en la necessitat de personal d’Infermeria en centres lamentant que, en el tercer curs ja de pandèmia, “Conselleria torne a la ventilació natural, a obrir les finestres, sense posar mitjans en la majoria de les aules”



CSIF a més posa l’accent en la reinvidacació de augmentar els contractes la personal d’infermeria i docent , primer per l’alt numero de baixes laborals d’este sector produïdes pels contagis, i segon per que amb la tornada a escola sera el moment de reprendre la vacunació infantil , sera necessari i precis si o si un reforç de tot el personal tan docent como sanitari

El sindicat recalca que l’Administració no ha fet els deures en aquestes festes” i, per aqueix motiu, li urgeix al fet que accelere en les pròximes hores tant en la dotació de filtres i mesuradors de CO₂ com en la distribució de màscares, de manera que el dia 10 estiguen a la disposició del personal i no ocórrega com en el trimestre passat, que no van arribar fins a desembre