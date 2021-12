CSIF exigeix més reforços en sanitat davant l’augment de baixes per covid i planteja continuar la vacunació infantil per Nadal

Connect on Linked in

El sindicat avisa que la situació s’agreuja amb els contagis entre professionals i reclama més recursos i planificació

El sindicat CSIF exigeix a Conselleria de Sanitat un reforç urgent de personal per a Nadal i que no es limite a la renovació dels professionals contractats fins ara contra el covid. La central sindical avisa de la complexitat de la situació, amb al voltant de 900 professionals de la sanitat en quarantena o de baixa per contagi, i demana una continuació de la vacunació infantil i estendre l’horari de vacunódromos.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que la situació es va complicant dia a dia i que el personal de la sanitat valenciana es troba “exhaust” davant la falta dels mitjans per a afrontar la pandèmia. Aquesta última circumstància reverteix directament en la ciutadania, amb manca de cita prèvia en l’aplicació de mòbil en alguns centres de salut per a consulta presencial amb metge d’Atenció Primària. Això provoca que acudisquen directament pacients, amb el que se satura més el centre.



El sindicat considera imprescindible en l’actualitat l’adopció de mesures urgents per part de Conselleria de Sanitat. La primera consisteix a reforçar les plantilles més enllà de garantir la continuïtat, com ha vingut exigint CSIF des de fa mesos, dels 6.400 reforços covid que conclouen contracte el 31 de desembre.



El sindicat recorda la necessitat de 11.000 places vacants estructurals en la sanitat valenciana que CSIF considera fonamentals per a alleujar aquesta crisi sanitària. A aqueixa manca de personal se suma els al voltant de 900 professionals que en l’actualitat estan en quarantena o de baixa per covid segons les últimes dades de Conselleria. Aqueixa escassetat de recursos s’agreuja pels torns de vacances de Nadal sense substituir, la confluència de la campanya de vacunació contra la grip i de l’administració de dosi contra el covid i davant l’extensió de la sisena ona de la pandèmia.

CSIF també planteja que no es paralitze la vacunació infantil entre el 22 de desembre i el 10 de gener pel tancament dels centres educatius. El sindicat demana que continue amb cita en els vacunódromos per als menors d’entre 11 i 5 anys, de manera que reben la vacuna sense necessitat d’esperar més temps i sense que es vegen afectades les classes, i que puguen fer-ho acompanyats d’un adult.



La central sindical, per a portar aquesta mesura a cap, reclama un horari ampli dels citats vacunódromos i que no es limite a unes hores determinades d’uns dies concrets. Per a això insisteix en la necessària dotació del personal adequat i de la disponibilitat de les dosis imprescindibles de vacuna.



El sindicat, a més, posa l’accent principalment que existisca una previsió de recursos per part de Conselleria per a afrontar l’actual increment de contagis i el que derive del probable augment de la transmissió per les trobades nadalenques. En aquesta línia, la central sindical exigeix la màxima transparència i la planificació de la dotació adequada de personal en centres de salut i hospitals per als mesos de gener i febrer, quan la incidència de contagis pot ser major.