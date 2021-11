CSIF exigeix reprendre les PCR en l’aparcament de l’hospital Peset i avisa del risc de fer-les en consultes externes

Connect on Linked in

El sindicat adverteix del perill de contagi en coincidir persones que donen positius amb usuaris de les consultes

El sindicat CSIF ha reclamat a la Direcció d’Infermeria de l’Hospital Universitari Doctor Peset, a València, que les proves PCR per a detecció de covid tornen a fer-se en l’aparcament del centre hospitalari, en l’exterior. La central sindical ha traslladat aquesta proposta davant el risc que suposa que des de finals del passat mes d’octubre es facen a l’interior, en la primera planta de consultes externes.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que durant el mes d’octubre a l’hospital Doctor Peset s’han realitzat 1.939 proves PCR a usuaris, de les quals fins a 331 s’han dut a terme ja a l’interior del recinte, en la planta primera de consultes externes.



El sindicat, en el seu escrit, adverteix que “existeix gran risc de contagis en realitzar-se en un espai tancat”, per la qual cosa sol·licita que aquestes proves es reprenguen “en la caseta de l’aparcament de l’hospital, on s’estaven fent fins al dia 22 d’octubre”.



CSIF insisteix en aqueix factor de risc, ja que en l’actualitat qui es desplace per a PCR ha d’endinsar-se a l’interior de l’hospital i arribar fins a consultes externes, on comparteix espai amb desenes de pacients que acudeixen per diferents patologies. Aquesta situació eleva el risc de contagi, alguna cosa que no succeïa en la caseta de l’aparcament, ja que l’espera es realitzava a l’aire lliure i sense mesclar-se amb usuaris que vinguen per altres circumstàncies.



El sindicat, que lamenta la falta d’informació sobre el canvi en el local per a realitzar PCR i els motius per a haver-lo dut a terme, demana a la direcció del centre que done instruccions amb la finalitat que les proves tornen a emportar-se en cap en la caseta de l’aparcament. CSIF urgeix a aqueixa mesura, sobretot davant l’increment, en general, de positius per covid, que converteix en més imprescindible adoptar les màximes precaucions per a garantir la seguretat.