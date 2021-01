CSIF insta a Educació a garantir la seguretat a les aules fent PCR a tota la classe quan isca un cas positiu

El sindicat lamenta que Conselleria estiga incorporant a alumnat confinat sense test i adverteix de la inquietud en els centres

El sindicat CSIF insta a Conselleria d’Educació a confinar aules, siguen bambolla o no, quan aparega algun cas positiu i a garantir que a tot l’alumnat i professorat d’aqueixa classe se li fa PCR abans de la volta. La central sindical lamenta que no s’estiga aplicant de manera estricta aqueixes mesures i que estiga tornant alumnat a la seua aula sense la prova prèvia de covid-19.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que en plena expansió de contagis, Conselleria d’Educació no està, al costat de Conselleria de Sanitat, realitzant protocols rigorosos en cas que es produïsca un cas positiu. El sindicat adverteix de la falta de PCR, i fins i tot de test d’antígens, a alumnat que retorna després d’un confinament per algun cas positiu a la seua aula.

El sindicat reclama “protocols més exigents” a totes dues conselleries i avisa que aqueixa “falta de control” pot provocar que els centres, que fins ara eren un espai segur gràcies a l’esforç dels equips directius i del personal docent en general, es convertisquen en un focus de contagis.

CSIF veu amb “preocupació” l’increment de casos en els entorns educatius i alerta de la “inquietud, por i absentisme escolar” que està generant la falta de proves PCR. El sindicat recalca la importància del test de covid-19 per a “seguretat de les famílies i de tota la comunitat educativa” i exigeix a Conselleria d’Educació que “aplique totes les mesures al seu abast per a garantir la seguretat a les aules”.

La central sindical exigeix la realització de PCR a tot l’alumnat i al personal docent d’una aula, tant de les anomenades bambolla com de la resta, en cas d’un positiu. De la mateixa manera, insisteix en la instal·lació de filtres HEPA en tots els espais educatius i de mesuradors de CO₂, a més d’en la dotació de màscares FFP2 al col·lectiu docent, ja que cada professional solament ha rebut, per part de Conselleria, una a l’inici del curs.