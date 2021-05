CSIF insta Conselleria de Sanitat a posar immediatament la segona dosi a tot el personal de les presons valencianes

Connect on Linked in

El sindicat avisa que ja han passat més de 12 setmanes de la primera, el termini màxim per a administrar-la

El sindicat CSIF ha exigit a Conselleria de Sanitat que “cite amb caràcter immediat als treballadors d’Institucions Penitenciàries perquè els siga administrada la segona dosi de la vacunació”. La central sindical explica que la primera la van rebre entre finals de febrer i principis de març i que “des del 27 de maig Conselleria està incomplint el període de temps màxim recomanat per a administrar la segona dosi” contra el covid-19.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que els treballadors del centre penitenciari Antonio Asunción, de Picassent, un col·lectiu que abasta a uns 920 professionals, van rebre la primera dosi de AstraZeneca entre el 4 i el 10 de març en la majoria dels casos. En presons de la província d’Alacant va començar abans fins i tot la vacunació, ja que va ser a la fi de febrer.



El sindicat assenyala que “la Guia Tècnica de vacunació del Consell Interterritorial és molt clara en assenyalar, en la seua última actualització datada el 21 de maig, que la segona dosi ha de ser administrada entre 10 i 12 setmanes després de la primera. En termes similars s’expressa l’Agència Europea del Medicament (EMA), així com s’indica en el mateix prospecte”.



CSIF adverteix que superar aquest termini, com ja està ocorrent, suposa “posar en risc tant la salut dels treballadors com el pla de vacunació”. En aquest context exigeix a Conselleria de Sanitat que “cite immediatament als treballadors perquè els siga administrada la segona dosi de la vacuna”. Referent a això la central sindical apunta que en autonomies com Andalusia, Castella i Lleó o Aragó el personal de presons o ha completat la pauta de vacunació o ha sigut citat ja per a rebre la segona dosi.



El sindicat lamenta que a la Comunitat Valenciana no s’ha completat la pauta ni tan sols s’ha produït la segona citació. A més, avança el seu temor al fet que “amb l’excusa que no hi haja subministrament suficient, aquells menors de 60 anys que trien la segona dosi de AstraZeneca, tal com recomanen la EMA o l’OMS, acumulen encara més retard que els que trien Pfizer”. CSIF insta Conselleria a administrar immediatament la segona dosi en tots els casos i recorda que els professionals de presons estan catalogats en el grup 3 B com a prioritaris en el calendari de vacunació.