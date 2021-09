CSIF insta Conselleria de Sanitat al fet que accelere la vacunació ampliant tot el dia els horaris en els punts sense cita prèvia

Connect on Linked in

El sindicat avisa que en els principals espais habilitats només vacunen un matí i dues vesprades aquesta setmana

(Comunitat Valenciana, 20-09-2021). El sindicat CSIF insta Conselleria de Sanitat a ampliar a tota la jornada l’horari dels punts de vacunació sense cita prèvia. La central sindical considera “insuficients” els horaris actuals, que es limiten a un matí i dues vesprades aquesta setmana en els espais més concorreguts d’Alacant, Castelló, València o Elx.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recalca que les unitats mòbils que es van instal·lar aquest cap de setmana al costat dels estadis Martínez Valero i Mestalla constitueixen únicament un reforç. En aquest sentit, recalca a Conselleria que el gruix de la vacunació a la població que no està vacunada l’ha de dur a terme en els punts habilitats. Per a això reclama una obertura mínima de matí i vesprada de dilluns a divendres.



El sindicat avisa que encara queda una gran part de la població sense vacunar o sense comptar amb la pauta completa, sobretot en franges com la de 25 a 40 anys d’edat. CSIF exigeix a Conselleria que done un impuls a la vacunació obrint, tal com es va comprometre a principis de mes, els punts habilitats sense cita prèvia tots els dies de la setmana.



CSIF, en aquest sentit, lamenta que els punts de vacunació de Ciutat de la Llum, a Alacant; el poliesportiu El Toscar, a Elx; auditori i palau de congressos, a Castelló; o Ciutat de les Arts i les Ciències, a València, únicament òbriguen aquesta setmana hui dilluns, de 15 a 20,30 hores; el dimarts, de 8,30 a 15 hores; i el dijous, de 15 a 20,30 hores.



El sindicat ja va advertir a principi de mes, quan Conselleria va començar a tancar els punts de vacunació durant la major part de dies de la setmana, que per a poder garantir les dosis a la ciutadania aquests espais, sobretot els de les capitals, on es concentra més població, han de romandre oberts durant tota la jornada fins al 30 de setembre, que és la data assenyalada per la pròpia consellera per al seu tancament.



El sindicat insisteix a “donar l’opció com més prompte millor a la vacunació al major número de població que encara no ha rebut alguna dosi, de manera que el que quede per a Atenció Primària a partir del 30 de setembre siga el mínim possible amb l’objectiu de no continuar sobrecarregant als centres de salut i consultoris”.



La central sindical també posa l’accent en el risc que puguen caducar dosi de les vacunes per no administrar-les pel fet que s’ofereix un horari molt reduït a la població. De la mateixa manera, lamenta la falta d’informació a la població en general i als sindicats en particular, ja que recorda que la consellera va anunciar a principis de mes que els punts de vacunació romandrien oberts fins al dia 30, sense especificar que la majoria de dies del mes estarien tancats. Això provoca que acudisquen usuaris i no els troben operatius, perquè per a assegurar-se de quins dies estan oberts i a quina hora fa falta buscar en la web de Conselleria o cridar al telèfon d’atenció.



CSIF reclama que tots els punts romanguen oberts, amb un horari ampli i amb la màxima informació a l’usuari, aquesta setmana i la pròxima, i que Conselleria destine els mitjans necessaris de personal perquè es produïsca aqueixa àmplia obertura i perquè es transmeta la millor informació al públic respecte a aqueixa atenció.



El sindicat, en aquest sentit, recorda la precarietat que pateix la sanitat valenciana, amb un dèficit estructural de 11.000 places que produeix un greu minvament de plantilles i una deterioració de l’atenció a l’usuari. La central sindical reclama solucions urgents i immediates que reforcen les plantilles per a, entre altres qüestions, dotar del personal necessari als punts de vacunació.