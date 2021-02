CSIF insta Conselleria de Sanitat Universal a reclassificar als tècnics en emergències sanitàries en el subgrup C1

El sindicat recalca la labor i la formació d’aquests professionals que desenvolupen la seua tasca en les ambulàncies

El sindicat CSIF ha demanat per escrit hui a Conselleria de Sanitat Universal que “procedisca d’ofici a reclassificar en el subgrup C1 al personal que presta els seus serveis com a tècnic en emergències sanitàries”. En l’actualitat estan catalogats com C2, malgrat sentències de TSJ i, posteriorment i després de recurs de Conselleria, del Tribunal Suprem en què es reafirma la seua classificació com a subgrup C1.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que aquests professionals disposen d’una qualificació específica, que la constitueix un grau mitjà de Formació Professional que consta de 2.000 hores lectives i de preparació. No obstant això, estan catalogats com a subgrup C2 malgrat contravindre l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic que disposa que “ha de classificar-se en el Subgrup C1 als funcionaris que els fora exigit el títol de batxiller o de tècnic de grau mitjà per al seu ingrés en la funció pública”.

CSIF assenyala que la resolució de 17 de desembre de 2020 de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem, en sentència 4428/2020, ha desestimat el Recurs de Cassació interposat per la Generalitat Valenciana enfront de la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana. L’alt tribunal reconeix el requisit d’aqueix grau mitjà, que compleixen els tècnics d’emergències sanitàries, per a formar part del subgrup C1.

La central sindical, per mitjà del seu escrit, demana a Conselleria que realitze aquesta reclassificació de C2 a C1, que reconeixeria la millor formació d’aquest col·lectiu, la qual cosa li permet oferir un servei de major qualitat i, alhora i davant la crisi sanitària que vindrà després de la pandèmia, donar unes garanties d’una atenció més adequada per a altres patologies.