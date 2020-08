CSIF la Ribera: Contestació al comunicat emés ahir a la vesprada pel Departament de la Ribera

Connect on Linked in

Com a contestació al Comunicat emés ahir a la vesprada pel Departament de la Ribera, en el qual es titllen de “falses” les consideracions realitzades per aquest sindicat, des del CSIF la Ribera,volem puntualitzar el següent:



I. Les afirmacions realitzades per CSIF en el Comunicat donat a conéixer en el dia d’ahir són totalment veraços i fàcilment contrastables, tant és així, que en el comunicat de la Direcció es reconeix que en la mateixa planta hi ha pacients positius per covid, com a pacients en espera d’un resultat, així com pacients d’interna. També reconeixen que la porta segueix sense tindre un sistema d’entrada codificat.

II. La Direcció del Departament ha convertit en un lleig costum titllar de “falses” qualsevol crítica que se li puga fer a la seua gestió. Es titlle de falses la denúncia realitzada pel Comité d’Empresa sobre la situació del servei d’Urgències, i ara fan el mateix amb la denúncia d’aquest sindicat.



III. Els pacients ingressats en la 1a esquerra, són atesos de la millor manera possible, gràcies a la professionalitat dels treballadors que formen part d’aquesta planta.

IV. Des del mes de juny quan van començar a disminuir els casos de pacients COVID-SARS 19, la planta primera esquerra, comptava amb 22 pacients de medicina interna i la resta d’habitacions es van destinar per a pacients possibles i positius. Si bé és cert que durant unes setmanes no van haver casos positius, sí que van haver ingressos de casos possibles, els quals han de tindre les mateixes precaucions d’aïllament que un positiu fins que es demostreel contrari. D’aquests pacients als de medicina interna, l’única cosa que els separavaera un paraven, ja que el control d’infermeria no és un mur que puga separar físicament la planta en dues. Solament hi ha uns adhesius en el sòl senyalitzant la zona positiva de la sospitosa, que tampoc han servit de molt ja que les habitacions han anat canviant la seua comesa en funció de les necessitats de l’hospital. Si havien més casos de pacients de medicina interna que necessitaven habitació, les habitacions destinades a positius o possibles

disminuïen corrent-se el paraven o viceversa.

Quan a meitat del mes de juliol van començar de nou a haver-hi casos positius fins al 13 d’agost, la planta estava dividida en 3 espais, 12 llits per a medicina interna amb pacients negatius, separades pel paraven dels casos possibles i positius.

Quant a aquests últims, no hi ha hagut cap separació entre ells, el

personal de la sala tènia que tindre clar de quina mena de pacients es tractava en cada habitació.

V. La senyalització que es troba a la porta de la sala consisteix en un foli pegat a la porta, el qual moltes persones no visualitzen bé i entren desorientats.

VI. Per què ahir després de la denúncia de CSIF, la Direcció al mateix temps que cap al comunicat titllant de falsa la nostra denúncia, donava l’ordre de “desmantellar” la part d’interna de la planta? Per què va traslladar a la major part dels pacients de la part d’interna?

Li demanem a la Gerència una rectificació davant l’acusació abocada sobre aquest sindicat, i que sobretot, que escolte més als treballadors del Departament i els seus representants.