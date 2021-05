CSIF lamenta la falta de propostes de Sanitat i li insisteix en la renovació de les 9.309 places de professionals enfront del covid

Print This Post

El sindicat espera que rectifique en Taula Sectorial davant la manca de planificació mostrada hui en Taula Tècnica

El sindicat CSIF ha exigit hui, en la reunió de Taula Tècnica de Conselleria de Sanitat, la renovació dels 9.309 professionals de la sanitat valenciana que tenen els denominats contractes covid, per acúmulos de tasca. La central sindical lamenta que malgrat advertir divendres passat dels problemes que la falta de personal implicarà a la ciutadania i de la seua oposició frontal, Conselleria mantinga el cessament de 4.000 d’aqueixos 9.309 treballadors.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha traslladat en la seua intervenció en Mesa la seua sorpresa perquè “créiem i confiàvem que Conselleria anava a renovar el 100% dels nomenaments, fent amb això una aposta ferma per l’assistència sanitària pública adequada i merescuda”.



CSIF lamenta que malgrat la seua oposició a aquests acomiadaments i que el propi president de la Generalitat va reconéixer dissabte passat la necessitat de reforçar el sistema de salut pública, Conselleria ha mantingut en la reunió de la Taula Tècnica de hui la seua posició de no renovar a la totalitat dels 9.309 professionals els contractes dels quals acaben el 31 de maig.



El sindicat assenyala que l’Administració s’ha limitat a afirmar que el percentatge de renovació de nomenaments podria superar el 57% de la proposta que va traslladar la setmana passada a sindicats, encara que sense acompanyar el seu plantejament “d’una planificació de creació de places estructurals estables tan necessàries”.



CSIF ha avisat en la reunió de Mesa de hui de la gravetat d’aqueixos cessaments, que suposaran un minvament considerable d’efectius en plena campanya de vacunació, amb l’inici de la recuperació de l’atenció presencial, la demora assistencial, quirúrgica i de proves diagnòstiques, i davant els torns de vacances en breu d’una plantilla exhausta. El sindicat considera totalment imprescindible la renovació dels 9.309 contractes de personal sanitari per a afrontar la pandèmia, que continua plenament vigent.



La central sindical espera que Conselleria rectifique i llance una nova proposta abans de la pròxima reunió de Taula Sectorial, on acabarà de concretar-se el tema després de la Taula Tècnica celebrada hui. El sindicat insisteix que encara que la xifra de renovació de nomenaments superara les 5.300 places de la proposta inicial, seria “del tot insuficient”, per la qual cosa ja anuncia que en Taula Sectorial exigirà novament, com fa des de fa setmanes, la renovació de les “tan necessàries” 9.309 places.