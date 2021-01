CSIF lamenta que en plena ona de la pandèmia el Consell convoque exàmens d’oposicions i li demana que els ajorne

Print This Post

El sindicat avisa de la “temeritat” d’Administració Pública de convocar al febrer, març i abril proves amb milers d’aspirants

El sindicat CSIF ha instat per escrit hui a Conselleria d’Administració Pública a ajornar les primeres proves de les oposicions a 17 cossos convocades per als mesos de febrer, març i abril. La central sindical, que ja va sol·licitar la suspensió dels exàmens d’enginyeria previstos per a aquest mes de gener, considera que el Consell, amb aquesta nova decisió “temerària”, posa en risc la salut dels opositors amb proves que, en conjunt, reuniran milers de persones.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que Administració Pública va posar data ahir al primer examen de les oposicions de nombrosos cossos de funcionaris.

El sindicat considera paradoxals aqueixes presses “en un escenari de centres hospitalaris desbordats, restriccions severes i corba de contagis desbocada, després de deu anys sense convocar oposicions”.

CSIF assenyala que, per exemple, el calendari contempla el primer exercici de cinc cossos de funcionaris al febrer, sis al març i altres sis a l’abril. El sindicat assenyala que això significa mobilitzar a milers d’aspirants i provocar concentracions d’un nombre elevat de persones en espais reduïts i tancats.



La central sindical lamenta que Conselleria d’Administració Pública “no haja ponderat les conseqüències sanitàries” i recorda, a més, “que res impediria assistir a aquestes proves als aspirants que residisquen en municipis confinats amb una alta taxa de contagis, la qual cosa també tindria la seua incidència en els mitjans de transport”.



El sindicat, davant aquesta decisió de l’Administració i la publicació del calendari d’exàmens, sol·licita “l’ajornament de les proves selectives mentre dure l’estat d’alarma” i insta a “replanificar-les per a més endavant. Entenem el gran esforç que des del Servei de Provisió s’està realitzant, però considerem que s’ha de prioritzar la salut de la ciutadania en general, i, en particular, dels qui es presenten a aquestes proves”.