CSIF planteja al Consell que trasllade en la pròxima reunió d’autonomies la vacunació a Policia Local i Policia Autonòmica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El sindicat avisa de la possible “discriminació” amb la resta de forces de seguretat si no són inclosos en la mateixa etapa

El sindicat CSIF planteja al president de la Generalitat que en la pròxima reunió que mantindran les comunitats amb el Govern per a traçar noves estratègies contra covid-19 trasllade la inclusió d’agents de Policia Local i de Policia Autonòmica en la mateixa etapa de vacunació que el Cos Nacional de Policia o la Guàrdia Civil.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recalca la labor fonamental dels agents locals en control d’espais públics i el risc que comporta la seua activitat. El sindicat també destaca aqueixa tasca, que es concreta en actuacions domiciliàries i en via pública amb persones afectades per la malaltia.



CSIF lamenta la falta de resposta per part del Ministeri de l’Interior en transmetre-li el sindicat la petició que totes les forces i cossos de seguretat estiguen inclosos en la mateixa etapa de vacunació. Davant aquest silenci, demana al president de la Generalitat que medie i trasllade la proposta, que afecta els agents de Policia Local i de Policia Autonòmica de la Comunitat Valenciana .



El sindicat confia que el màxim responsable del Consell “faça imposar el seny i demostre que, en la pràctica, als professionals de Policia Local i Policia Autonòmica se’ls tracta com el personal essencial que són”. La central sindical subratlla que no ser inclosos en la mateixa etapa de vacunació “suposaria un menystinc i una clara discriminació”.



CSIF indica que, a més, aqueixa “discriminació” es produiria en un context de “desmoralització” entre els cossos de Policia Local per l’escassa tramitació de les denúncies que interposen per incompliment de mesures adoptades per a reduir la mobilitat de la ciutadania. A aquesta situació se suma la falta dels mitjans necessaris en molts ajuntaments, mentre s’eleva la xifra de contagis entre els agents.