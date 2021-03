CSIF pregunta a Sanitat per la pròrroga del reforç de personal per covid i li recorda l’escassetat de sanitaris

Connect on Linked in

El sindicat CSIF ha preguntat a Conselleria de Sanitat, per escrit, sobre la pròrroga dels contractes d’acumulació de tasques per la pandèmia de covid-19. En el mateix document recorda la necessitat de crear noves places estructurals de personal de sanitat, que el sindicat xifra en 11.000, i li qüestiona sobre quines previsions existeixen sobre aquest tema per part de l’Administració.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) considera prioritari que hi haja la suficient dotació de personal tant per a afrontar els pròxims mesos de crisi sanitària a causa de la pandèmia com per a abordar la que vindrà posteriorment a causa de tots els casos acumulats no covid que s’han deixat d’atendre. Per aqueix motiu vol que Conselleria informe de si prorrogarà els contractes d’acumulació de tasques, que conclouen el 31 de maig d’enguany.



CSIF, en aquesta mateixa línia, pregunta quina previsió existeix de creació de noves places estructurals, una qüestió en la qual el sindicat ha vingut incidint en les últimes reunions de la Taula Sectorial sense obtindre una resposta clara. Ara, per escrit, reclama dades sobre el nombre total de places previstes per categories i per departaments de salut.



La central insisteix en el reforç de personal en la sanitat valenciana. Per aqueix motiu en el seu escrit també planteja, perquè Conselleria oferisca informació, les previsions de les convocatòries de les Ofertes Públiques d’Ocupació 2017 i 2018 de categories com a zeladors, TCAEs, auxiliars administratius o Infermeria. En aquest sentit, demana que Sanitat aclarisca “quan es farà efectiva la incorporació d’infermers, TCAEs i zeladors de l’última OPE?”. De la mateixa manera pregunta les dates de convocatòria dels concursos de trasllats externs o per la situació de les comissions de servei i si seran renovades.



CSIF, a més d’assegurar el reforç de les plantilles, minvades en els últims anys i exhaustes per la pandèmia, sol·licita “plans específics per a una avaluació de riscos psicosocials per als professionals de tots els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana”. Insisteix en aquesta qüestió pel fet que “estan esgotats, cansats, estressats”, per la qual cosa urgeix a “un pla específic desenvolupat pels serveis de Prevenció de Riscos Laborals als efectes oportuns”.