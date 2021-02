CSIF proposa a Conselleria la implantació del teletreball per a personal d’administració i serveis de centres educatius

Connect on Linked in

El sindicat també sol·licita la convocatòria de la Comissió de Seguiment per a saber com programen les oposicions

El sindicat CSIF ha sol·licitat per escrit a Conselleria d’Educació, Cultura i Esport “la implantació del teletreball per al personal d’administració i serveis (PAS)” de centres educatius. La central sindical, al mateix temps, ha demanat a Conselleria de Justícia la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pla d’Estabilitat per a rebre informació sobre els plans previstos amb els exàmens d’oposició ajornats i els que es mantenen vigents.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica en el primer document, el remés a Conselleria d’Educació, que “no trobem cap motiu pel qual aquest personal haja quedat exceptuat de poder exercir el seu treball de forma no presencial. Poden existir situacions concretes, però no comprenem una excepció genèrica d’aquest personal”.



CSIF, en aquest sentit, recalca que “hi ha multitud de funcions d’administració i serveis que poden desenvolupar-se de forma no presencial i, per tant, resulta un greuge comparatiu que se’ls vete aquesta possibilitat pel simple fet de pertànyer a un determinat col·lectiu laboral”. La central sindical explica que “establint torns de treball presencial i no presencial, no existiria cap problema per al normal desenvolupament del treball en els centres educatius”.



El sindicat, “davant la greu situació sanitària per la qual travessa la Comunitat Valenciana”, sol·licita “la implantació de la modalitat no presencial de prestació de serveis per al personal PAS”.



La central sindical també ha demanat, en aquest cas a Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pla d’Estabilitat perquè informe sobre els plans previstos respecte a les proves d’oposició suspeses el mes de gener passat i principis de febrer i les que es mantenen sense ajornar i estan programades per a les pròximes setmanes.



CSIF demana que la Direcció General de Funció Pública informe de la planificació realitzada “en vista de l’esmentat ajornament i desconeixent el full de ruta que se seguirà amb la resta de proves selectives en marxa, ja que no s’han suspés més que les ja convocades”, segons explica en el seu escrit.