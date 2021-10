CSIF protesta davant Conselleria d’Educació pels impagaments a docents i per a exigir l’abonament urgent de tots els endarreriments

Print This Post

El sindicat avisa també de retards en reconeixement de triennis i sexennis, permisos, baixes i cita per a consultes

El sindicat CSIF ha realitzat hui una concentració de protesta davant la seu de Conselleria d’Educació contra el retard en l’abonament de nòmines a centenars de docents. La central sindical ha reivindicat que el pagament es duga a terme immediatament i ha reclamat el reforç de personal en les direccions territorials perquè no es produïsquen més endarreriments.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha advertit que l’impagament en nòmines està afectant enguany tant a funcionaris interins com a funcionaris de carrera procedents d’altres comunitats autònomes, a causa de problemes en la introducció immediata de les seues dades a causa d’aqueixa escassetat de personal.

CSIF, en aquesta línia, ha lamentat el retard en els canvis de comptes bancaris de docents per part de Conselleria, que arriben a demorar-se entre tres o cuatros mesos des que es notifiquen, la qual cosa genera que durant aqueix temps el personal afectat tinga dificultats per a cobrar la seua nòmina. Aqueixa demora també es nota en el pagament de triennis i sexennis una vegada reconeguts, que en lloc de ser automàtic pot tardar mig any.

El sindicat continua explicant que aqueixos impagaments s’estenen a complements de càrrecs directius, que no poden abonar-se si no es graven en el programa informàtic, amb la qual cosa tarden a percebre’ls, fins al punt que ho fan en diferent exercici fiscal. La situació repercuteix igualment en l’abonament de complements de triennis i sexennis a funcionaris en pràctiques, o en retards en la resolució de permisos o reduccions de jornada, ja que arribada la data d’iniciar-los les persones interessades en molts casos encara no tenen resolució sobre aquest tema.

CSIF recalca que la manca de personal administratiu provoca retards en els enviaments de documentació a la mútua de funcionaris Muface en cas de baixa, que pot provocar demores de mesos sense cobrar. També afig la ineficàcia en la cita prèvia per a resoldre dubtes de docents, que li la poden donar fins a dos mesos després de sol·licitar-la i tampoc hi ha resposta ni telefònica ni per correu electrònic.

La central sindical ha reclamat en la protesta de hui un reforç urgent de personal administratiu per a resoldre aquestes qüestions i que tots els abonaments es produïsquen dins del termini i en la forma escaient. De la mateixa manera, ha exigit agilitat en la cobertura de places de consergeria, administratius i personal educador en els centres, ja que “tots haurien de comptar amb aquest personal per a evitar les dificultats de gestió i poder dur a terme una adequada atenció a l’alumnat”.