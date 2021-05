CSIF rebutja la nova proposta de Sanitat de cessar 3.300 professionals i exigeix renovar tots els contractes covid

Print This Post

El sindicat adverteix de la importància de la seua labor en plena campanya de vacunació i amb la pandèmia vigent

El sindicat CSIF ha rebutjat hui, tant en la reunió de Taula Tècnica de Conselleria de Sanitat com en la posterior Taula Sectorial constituïda d’urgència, la nova proposta de Conselleria de Sanitat que preveu el cessament de 3.289 dels 9.309 professionals de la sanitat valenciana que tenen els denominats contractes covid, per acúmulos de tasca. La central sindical exigeix la renovació de tots perquè continuen més enllà del 31 de maig, quan vencen els seus contractes.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) considera la nova proposta de renovar solament a 6.020 professionals, traslladada per Conselleria de Sanitat, “inacceptable”, tal com ha recalcat en la reunió de hui, encara que supose un canvi respecte al cessament inicial de 4.000 treballadors plantejat pel Consell la setmana passada. El sindicat ha expressat “la seua decepció” pel fet que l’Administració prevalga criteris econòmics sobre sanitaris amb aqueixa decisió de no renovació.



CSIF, a més, ha advertit de la “greu deterioració que suposaran aqueixos cessaments per a una sanitat valenciana minvada d’efectius”. El sindicat ha recalcat que aqueixa pèrdua de personal que pretén Conselleria es produeix en plena campanya de vacunació, amb l’inici de la recuperació de l’atenció presencial, la demora assistencial, quirúrgica i de proves diagnòstiques, i davant els torns de vacances en breu d’una plantilla exhausta per una pandèmia que continua plenament vigent.



El sindicat lamenta que la rectificació que va demanar a Conselleria al començament de setmana s’haja quedat en una “lleugera rebaixa del nombre de cessaments”, i recorda que no solament resulta necessari renovar tots els contractes, sinó que urgeix un pla de recursos humans que contemple un increment de personal davant el dèficit estructural de 11.000 places en la sanitat valenciana.



La central sindical ha insistit a Conselleria de Sanitat que prioritze l’atenció a l’usuari sobre qualsevol altre factor i al fet que, en aqueix sentit, renove la totalitat dels contractes que acaben el 31 de maig.



CSIF també ha votat en contra que als professionals als qui renoven contracte se’ls aplique la resolució restrictiva de 24 de novembre de 2020, que permet que les direccions de departament o centres puguen obligar personal facultatiu a exercir funcions diferents de les de la seua especialitat i fins i tot mobilitat forçosa de treballadors. També inclou aqueixa resolució horaris que superen la jornada laboral i la supressió de descansos, reduccions de jornada, permisos o llicències, entre altres decisions.



La central sindical, d’altra banda, ha aconseguit que Conselleria es comprometa a convocar una reunió de la Taula Sectorial el 17 de maig per a abordar temes urgents de la sanitat valenciana, com a places estructurals, presencialitat, recuperació de categories extingides o desenvolupament de decrets pendents.