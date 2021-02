CSIF reclama a Conselleria de Sanitat professionals perquè l’hospital de Llíria tinga urgències pediàtriques les 24h diàriament

Connect on Linked in

El sindicat lamenta que l’escassetat de plantilla afeblisca l’atenció en serveis no destinats directament a pacients covid-19El sindicat CSIF ha demanat hui per escrit, tant a Conselleria de Sanitat Universal com a la Gerència del Departament de Salut Arnau-Llíria, que reforce el servei de pediatria de l’Hospital de Llíria. La central sindical reclama que complisca el compromís de tornar a implantar urgències pediàtriques, per al que resulta imprescindible, almenys, l’existència de sis professionals, ja que ara hi ha només tres.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) indica en el seu escrit que l’atenció pediàtrica a l’hospital de Llíria “no se sosté sense unes urgències pediàtriques que presten servei a la població les 24 hores del dia”. Per aqueix motiu, recalca que “resulta fonamental tornar a implantar aquest servei amb els seus guàrdies i no únicament de dilluns a divendres al matí”. Des de març de 2020, “va ser impossible continuar amb les guàrdies per manca de personal”.



El sindicat avisa que la falta d’aqueix servei d’urgències pediàtriques provoca “demores i desplaçaments innecessaris dels pacients i un perjudici i inseguretat en l’atenció a la població infantil”. La central sindical assenyala que l’àrea que atén l’Hospital de Llíria inclou comarques de l’interior com El Racó d’Ademuz o els Serrans, la qual cosa obliga a recórrer distàncies que superen el centenar de quilòmetres per a rebre atenció sanitària.



CSIF subratlla en el seu escrit la importància de recuperar les urgències pediàtriques, per a això “es precisa almenys de sis persones: tres de plantilla i altres tantes amb contractes mixtos”. El sindicat lamenta que durant els últims anys des de la Gerència del departament de salut hagen fomentat “els contractes precaris, que provoquen que els professionals busquen altres alternatives laborals”.



La central sindical, igualment, avisa de la deterioració de les instal·lacions del servei de pediatria, que ha quedat reduït a una sola consulta, mentre que la sala d’observació té ara un possible ús mixt, de manera que pot ser utilitzada per a adults i menors.



El sindicat recalca que el que succeeix a l’Hospital de Llíria amb la manca d’urgències pediàtriques constitueix una mostra de “la falta d’estabilització de les plantilles de la sanitat valenciana”. De la mateixa manera, reflecteix “l’afebliment en l’atenció a patologies no covid-19, que deixa a la ciutadania amb un dèficit assistencial enorme a causa de la falta d’una contractació adequada de personal”. CSIF lamenta que Conselleria “haja incomplit el seu compromís” de recuperar urgències pediàtriques en aquest recinte hospitalari.