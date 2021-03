CSIF reconeix la labor de les professionals de les sales d’hospitalització valencianes en el Dia Internacional de la Dona

Connect on Linked in

“Sou les nostres heroïnes”, ha ressaltat la presidenta del sindicat en el lliurament del guardó a l’equip de la planta sisena del Clínic

CSIF ha retut homenatge a les professionals de les sales d’hospitalització dels centres sanitaris de la Comunitat Valenciana, en un acte amb motiu del Dia Internacional de la Dona celebrat hui, amb un aforament reduït, en la seu autonòmica del sindicat. “Heu donat exemple de compromís, cuidant-nos dia i nit”, ha destacat sobre la seua labor Alicia Torres, presidenta del sindicat.

El lliurament del reconeixement de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha reunit professionals de les diferents categories que estan en primera línia, des de zeladores a metges, infermeria, auxiliars d’infermeria, cuineres o personal de neteja. El guardó s’ha exemplificat en les professionals de la planta sisena, dedicada a Medicina Interna, de l’Hospital Clínic Universitari de València. Aquesta planta ha sigut habilitada per a atendre pacients contagiats de covid-19.



La presidenta provincial de CSIF, València, Ana Márquez, ha intervingut en primer lloc per a recordar la importància del 8 de març i explicar que CSIF cada any ret homenatge a una dona a la Comunitat Valenciana per a visualitzar a un referent social femení. No obstant això, en aquest cas, com ha indicat, “la millor manera de celebrar aquest dia és homenatjant un equip de professionals”, i, en aquest cas, “hem fet la millor elecció perquè sou un equip de dones increïbles, un exemple de lliurament i dedicació. Solament vosaltres sabeu el que heu viscut. Moltes gràcies per la labor que exerciu”.



La presidenta autonòmica de CSIF Comunitat Valenciana, Alicia Torres, ha iniciat la seua al·locució amb un record a les víctimes del covid-19 i traslladant el seu suport a tots els seus sers estimats. Després de recalcar que “ens queda molt per fer per a aconseguir la igualtat entre homes i dones”, ha al·ludit a l’especial situació del sector sanitari “molt feminitzat, amb elevat estrés i amb alta temporalitat”. S’ha dirigit a les guardonades com a representants del “indestructible compromís amb la garantia de la nostra salut”, per a destacar la seua “valentia, coratge, talent, solidaritat o treball al servei de l’interés general”, entre altres qualitats. “Sou les nostres heroïnes”, ha conclòs.



Ana Belén González, infermera de sala de l’hospital Clínic de València, ha parlat en nom de les seues companyes. “Ens ha arribat al cor aquest reconeixement”, ha indicat, per a rememorar moments crítics de la pandèmia. “Teníem por per nosaltres, pels nostres pacients. Hem vist la mort molt de prop. Ha sigut terrible”, ha explicat. “Em quede amb l’equip de les meues companyes. Quan alguna claudicava, estaven les altres ací per a fer-li una abraçada i seguir”, ha comentat com a aspecte positiu, per a concloure expressant que “és un orgull ser dona i ser infermera”.

La doctora María José Forner, cap de secció de Medicina Interna del mateix hospital, ha incidit en aqueix treball en equip. “Quan va començar això totes vam fer un pas avant, ningú va pensar en si mateixa”, ha resumit.