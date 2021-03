CSIF recorre la Relació de Llocs de treball aprovada per la Diputació de València per les seues “nombroses irregularitats”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El sindicat alerta dels canvis de llocs sense un pla d’ordenació de recursos i amb un augment d’un milió d’euros

El sindicat CSIF ha presentat recurs de reposició contra la modificació de la Relació de Llocs de treball (RPT) aprovada per la majoria del ple de la Diputació de València. La central sindical adverteix en el seu escrit de “les nombroses irregularitats” que conté, i alerta de l’increment de la despesa en quasi un milió d’euros que comporta la modificació de la RPT.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) avisa de la constitució de nous llocs de treball i la supressió d’uns altres, la redistribució d’efectius, la modificació de complements o la creació de prefectures de servei. Tot això s’ha dut a terme sense “un pla d’ordenació de personal previ que continga anàlisi de funcions en els diferents serveis, de fluxos de treball, de les disponibilitats i necessitats de personal, mesures de promoció interna, formació o mobilitat i previsió de recursos humans a través de l’oferta d’ocupació pública”.

CSIF, en el seu recurs, també alerta que la RPT ha sigut aprovada sense l’elaboració d’un organigrama, “una cosa imprescindible i que venim sol·licitant des de fa anys per a poder visualitzar l’estructura de manera transparent”. Aquest organigrama hauria de reflectir els nivells jeràrquics, la definició de les àrees, serveis i departaments o oficines i els diferents llocs de treball que s’han de cobrir, a més d’assignar el personal necessari.

El sindicat també explica en el seu recurs de reposició que aqueixa RPT no ha sigut aprovada per la part social, ja que dues dels tres sindicats amb representació en la Taula de Negociació la van rebutjar. Malgrat això l’equip de govern la va portar a ple i la va publicar posteriorment en el BOP.

La central sindical, de la mateixa manera, adverteix de la creació de prefectures i la seua obertura a altres administracions, “amb el que Diputació menyscaba el dret a la carrera professional i a la promoció interna”. Aqueixa mateixa obertura a altres administracions es produeix amb la provisió de llocs administratius, “quan en Diputació de València hi ha una borsa de treball d’administratius, un reglament que s’acaba de negociar i un procés selectiu en marxa a partir del qual es formarà una borsa”.

CSIF indica en el seu escrit també la modificació de llocs ocupats per funcionaris interins amb codis que no es corresponen amb la titulació que posseeixen i se’ls va exigir en les proves selectives que van realitzar. Igualment al·ludeix a la supressió de quatre llocs de terapeuta en el centre ocupacional per a crear altres punts “d’especialitats diferents i destinades a col·lectius absolutament diferents”.

El sindicat, que adverteix que la modificació de la RPT repleta de “mancances” llança “un increment del Capítol 1 de 912.445 euros, demana “l’estimació del recurs i que s’anul·le l’aprovació de la modificació de la RPT per no ser ajustada a dret”