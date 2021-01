CSIF recull signatures perquè Sanitat abone la paga addicional al personal de Manises i a tècnics d’emergències sanitàries

El sindicat denuncia el “greuge comparatiu” per part de Conselleria que pateixen 2.400 professionals

El sindicat CSIF està duent a terme una recollida de signatures, promoguda des de la secció sindical en el departament de salut de Manises, perquè tant el col·lectiu de professionals d’aquest departament com el personal tècnic d’emergències sanitàries perceba la paga addicional pel sobreesforç contra la pandèmia. El sindicat explica que, en aquest cas, es tractaria d’unes 2.400 professionals de la sanitat valenciana que no l’han rebuda malgrat la labor desenvolupada.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) relata que el personal del Departament de Salut de Manises “va ser gestionat directament per Conselleria en la primera ona de la pandèmia i durant l’estat d’alarma, tal com ha reconegut la consellera en diverses ocasions”. Davant aquest context, el sindicat considera que s’ha produït “un greuge comparatiu respecte a altres departaments” al no abonar als seus professionals la paga addicional covid. “Aquest fet desmoralitza i genera una discriminació entre departaments de salut”, recalca CSIF.

El sindicat assenyala també a un altre col·lectiu damnificat per la no retribució d’aqueix abonament, malgrat la seua implicació entre març i juny de 2020, període sobre el qual es fa efectiva aqueixa paga. “Els tècnics d’emergències sanitàries han estat sota l’ordre i instrucció de Conselleria de Sanitat. La sobrecàrrega que han patit ha provocat que no tingueren ni descans per a menjar i que encadenaren jornades de 12 hores, amb més de nou hores de treball continu sense pauses, en nombroses ocasions”, detalla el sindicat.

CSIF indica que en el departament de salut de Manises desenvolupen la seua labor al voltant de 1.400 professionals, mentre que el col·lectiu de tècnics d’emergències sanitàries, que treballa en els diferents departaments de salut de la Comunitat Valenciana, aconsegueix el miler de persones. En tots dos casos es queden fora d’aquesta retribució addicional malgrat el seu esforç i dedicació entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020.