CSIF trasllada a Conselleria el seu malestar per no informar de la vacunació al personal docent i pels dubtes que genera

El sindicat reclama “instruccions clares que no deixen fora del procés de vacunació a cap col·lectiu”

El sindicat CSIF ha exigit hui a Conselleria d’Educció, per mitjà d’un escrit presentat per registre d’entrada, instruccions clares que no deixen fora del procés de vacunació a cap col·lectiu i informació directa als representants dels treballadors. La central sindical també li ha traslladat el seu “malestar” per la gestió de la vacunació al personal docent.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recorda en el document que el passat 16 de març, “davant l’imminent inici del que anava ser la primera vacunació del personal dels centres docents”, CSIF va sol·licitar per escrit informació “sobre l’estratègia de vacunació no negociada amb els sindicats”, a més d’un pla de revisió de docents vacunats o que cap col·lectiu quedara arrere en aquest procés.

La central sindical, davant l’inici de la volta a la vacunació, trasllada en el document de hui a Conselleria “el nostre malestar per la gestió de la vacunació en allò que correspon als diferents col·lectius i els dubtes, incertesa i fins i tot por que han generat les diverses instruccions”.

CSIF exigeix, davant aquesta situació, “instruccions clares, que no deixen fora del procés de vacunació a cap col·lectiu, ni embarassades, ni persones a les quals medicament en aquest moment no es recomane ni als qui hagen patit el virus i que fins i tot es desconeix si tenen serològicament o no immunitat”.

La central sindical reclama a Conselleria “informació directa als representants dels treballadors, és a dir, als sindicats, per a poder defensar els drets a la vacunació que els docents tenen per la seua exposició directa i continuada en el seu lloc de treball”.

CSIF, en tercer lloc, demana “instruccions de manera oficial i per escrit als docents interessats o representants dels mateixos si les autoritats recomanen que no s’exercisca la vacunació en algun col·lectiu o persona”.