CSIF urgeix a Conselleria de Sanitat a afrontar una renovació i reforç de l’Atenció Primària a la Comunitat Valenciana

El sindicat reclama un pla de xoc paral·lel a la desescalada i lamenta la falta de diàleg per part de l’Administració

El sindicat CSIF urgeix a Conselleria de Sanitat al fet que afronte una renovació i reforç immediat en l’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana. El sindicat adverteix de la falta de mitjans, que s’agreujarà amb el descens de la pressió hospitalària i en reprendre’s gran part de l’assistència en centres de salut després que en les últimes setmanes s’hagen centrat els recursos als hospitals.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) subratlla que l’Atenció Primària valenciana requereix d’un increment de personal, amb la creació d’al voltant de 4.500 places estructurals en el pròxim trienni per a cobrir jubilacions i atendre amb les garanties necessàries a la ciutadania. El sindicat insisteix en aquesta qüestió i en l’augment de la pressió que es produirà per a atendre els múltiples pacients amb patologies que no han pogut ser tractades amb tots els mitjans durant les ones de la pandèmia.

CSIF reclama, en aquest context, l’elaboració i aplicació d’un pla de xoc davant la greu crisi no covid que afrontarà la sanitat valenciana. Per a això recalca la importància d’incrementar la dotació pressupostària en Atenció Primària amb un mínim d’un 25% més del que rep. De la mateixa manera, exigeix una revisió d’infraestructures, sobre la base d’informes tècnics, per a proporcionar a centres de salut i consultoris les instal·lacions que requereixen i renovar moltes de les actuals, que presenten múltiples deficiències o falta d’espai.

La central sindical considera fonamental que el pla de desescalada que aplicació el Consell vaja acompanyat d’una millora de la situació de l’Atenció Primària. Per a això posa l’accent en el caràcter fonamental del diàleg i la negociació, de manera que l’Administració puga conéixer la valoració dels representants dels treballadors. Referent a això, el sindicat lamenta la falta de transparència viscuda fins hui i les escasses reunions i taules sectorials convocades

CSIF també insisteix que “no es pot perdre més temps”. Referent a això recorda que ja fa un mes que es va reunir amb la comissionada d’Atenció Primària, a la qual va transmetre una bateria de propostes i li va avisar de la greu situació que pot produir-se. El sindicat explica que no sols no va obtindre resposta en aquella reunió, sinó que transcorregut un mes encara no ha rebut cap contestació ni Conselleria ha adoptat mesures de millora en l’Atenció Primària valenciana.