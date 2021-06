CSIF urgeix a Conselleria de Sanitat a detallar el pla de vacances per departaments de salut i categories laborals

Print This Post

El sindicat lamenta la falta d’informació de l’Administració sobre els reforços estivals de personal

El sindicat CSIF urgeix a Conselleria de Sanitat al fet que especifique per departaments de salut i per categories professionals els nomenaments del pla de reforç de vacances. La central sindical lamenta la falta de dades per part de l’Administració, que es va limitar a indicar a principis de mes que faria 6.500 nomenaments de professionals de cara a l’estiu i que, des de llavors i a punt de començar la campanya estival, no ha donat més detalls de la seua distribució.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que Conselleria va llançar l’anunci de contractacions per a cobrir els torns de vacances en la reunió de Taula Sectorial de Sanitat del 3 de juny. En aquella cita CSIF va demanar que oferira detalls concrets, però l’Administració va adduir que no disposava en aquell moment de la informació. El sindicat li la va tornar a sol·licitar, amb la mateixa falta de resposta concreta, en la reunió de Taula Sectorial del passat 17 de juny.

CSIF lamenta la “falta de transparència” per part de Conselleria de Sanitat, a pesar que molts dels professionals contractats s’incorporaran ja la setmana vinent.

La central sindical posa l’accent que la manca d’informació impedeix als representants sindicals fer un seguiment de les contractacions per a assegurar-se que no es queden departaments de salut minvats de professionals, sobretot en una situació de pandèmia com l’actual



El sindicat recalca que aqueixa “opacitat”, ja habitual per part de Conselleria, s’agreuja enguany amb la recuperació de la presencialitat en l’atenció en els centres de salut, amb la campanya de vacunació contra el covid-19 i amb la necessitat de rebaixar les llistes d’espera. Per tant, tal com avisa CSIF, aquest estiu resulta més necessari que mai un pla de reforços adequat a les circumstàncies actuals. En aquesta línia ha recordat l’escassetat actual de personal i la importància d’ampliar en 11.000 places estructurals la plantilla.



CSIF insisteix a Conselleria que explique amb quin pressupost compta el pla de vacances i que especifique per categories i per departaments la distribució dels 6.500 nomenaments de professionals que ha anunciat per a cobrir els torns de vacances del personal. La central sindical subratlla que la manca de dades també demostra “la falta de planificació i la improvisació constant en una qüestió bàsica que afecta l’atenció a la ciutadania en els departaments de salut durant els mesos estivals”.