CSIF valora la vacunació al personal docent encara que considera “inacceptable” la falta de previsió en majors de 55

El sindicat lamenta que aquests professionals continuaran realitzant la seua labor “sense la protecció adequada”

El sindicat CSIF valora l’anunci del Consell del calendari de vacunació per al personal dels centres educatius; no obstant això, considera “inacceptable” que es quede fora el col·lectiu de majors de 55 anys sense una previsió de quan rebran les dosis. La central sindical insisteix que “no es pot deixar a ningú arrere”.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que resulta “positiu” que després de mesos d’incertesa malgrat els continus requeriments sobre el procés de vacunació, com l’escrit presentat per registre d’entrada per CSIF la setmana passada, el Consell haja aclarit hui com ho durà a terme amb els professionals dels centres educatius.

El sindicat recalca la importància de vacunar al personal que està en contínua exposició des del principi de curs i demostrant la seua implicació amb la seua tasca malgrat els insuficients mitjans de prevenció per falta de filtres *HEPA en totes aules, mesuradors de CO₂ o fins i tot màscares, ja que fins fa unes setmanes Conselleria no ha començat a distribuir-les.

La central sindical assenyala que haguera preferit que el procés de vacunació s’iniciara amb anterioritat, encara que el malestar del sindicat se centra en la “incertesa” que genera en els professionals majors de 55 anys, un col·lectiu que, segons ha explicat el propi conseller, abasta a 30.000 persones en els centres educatius entre tot el personal.

CSIF remarca que “resulta inacceptable que a hores d’ara de la pandèmia no es tinga protocol i dosi d’altres vacunes adequades per a majors de 55 anys” i que tampoc “s’haja previst una actuació específica per a col·lectius vulnerables, amb patologies singulars”. El sindicat lamenta que aquests professionals continuaran “treballant en els centres i exposats al contagi sense que l’Administració pose els mitjans necessaris per a protegir-los de manera adequada”. En aquest sentit, la central sindical urgeix a garantir la vacunació de manera immediata per a aquests professionals majors de 55 anys.