Cuidem el nostre tresor natural, és la campanya de l’Ajuntament d’Alzira per a previndre incendis forestals

Amb el lema “Cuidem el nostre tresor natural” l’Ajuntament d’Alzira llança una campanya informativa sobre prevenció d’incendis forestals amb l’objecte d’implicar i sensibilitzar els principals grups socials que interactuen diàriament amb el nostre paisatge.



Després d’un any extremadament plujós les nostres muntanyes han experimentat un important augment de la biomassa forestal, aquest fet propicia que per a la pròxima època estival el risc d ’incendi forestal siga major que el dels últims anys.



Per eixe motiu, l’Ajuntament llança esta campanya per a incrementar les precaucions i a banda de fer vigilància amb les unitats de prevenció d’incendis forestals oficials, demana la col·laboració de la ciutadania per a extremar la custòdia del paisatge forestal.



El regidor de l’àrea de Medi Ambient, Pep Carreres, ha manifestat que “amb la tornada a l’activitat després d’aquest llarg confinament i degut a les abundants pluges dels últims mesos, a tots ens ha sorprès l’explosió de la biodiversitat i l’exuberància de la vegetació dels nostres espais naturals. Hem de ser conscients que tota aquesta abundància de vegetació forestal, a l’estiu perd la humitat i es converteix en combustible disponible per als incendis forestals, podent ser molt ràpids i virulents.

És molt important que tots els ciutadans quan gaudim dels espais naturals, prenem consciència del seu valor i dels beneficis que ens ofereixen, per així convertir-nos en part activa de la seua vigilància i protecció”

La campanya informativa està dirigida a tots els grups socials que viuen i gaudixen del nostre territori, i especialment a: Llauradors, passejadors, cicloturistes o propietaris de cases en terreny forestal. D’eixa manera es van a llançar diferents missatges breus amb recomanacions personalitzades i dirigides a cada actor social que interactua en un entorn pròxim al forestal. Es tracta de consells i advertències que cada grup pot adoptar en les seues accions, bé per a minimitzar el risc d’incendi forestal o bé per a donar un avís primerenc en cas de detectar un inici d’incendi, possibilitant així la ràpida intervenció dels mitjos d’extinció.