Cuinant amb ciència el futur… des de casa: anem al gra

· La UPV organitza tota la setmana uns tallers en línia perquè els més xicotets de la casa elaboren senzills plats amb els cereals com a grans protagonistes

· L’activitat s’emmarca en el dia de la Nutrició, que se celebra dijous que ve 28 de maig i porta per lema “Anem al gra”

Dijous que ve, 28 de maig, se celebra el Dia Nacional de la Nutrició. I en aquest marc, com des de fa sis anys, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha organitzat el taller “Cuinant amb ciència el futur”. Però aquesta vegada ho fa amb un nou format i un menú audiovisual de diferents receptes, que els més xicotets podran seguir –i cuinar- des de les seues cases a partir de demà mateix i fins al dijous. Els protagonistes de totes elles seran els cereals, tema central del Dia Nacional de la Nutrició 2020.

Així, investigadors i professors de la MTS d’Enginyeria Agronòmica i del Medi natural de la Universitat Politècnica de València (ETSIAMN-UPV), en col·laboració amb experimentats xefs, han preparat quatre plats: un desdejuni energètic amb avena, un arròs de llonganisses, cigrons i creïlles; barretes de fruita seca i cereals, i una focaccia semi integral de carabasseta, formatge i romer.

Per a cada plat, s’ha gravat un vídeo al qual es podrà accedir cada dia en la pàgina web de la Universitat Politècnica de València, perquè tot aquell que vulga puga seguir aquestes receptes en qualsevol moment i aprendre una mica més sobre els cereals, la seua importància per a la nutrició dels més xicotets –i també dels adults-, la qual cosa ens aporten, etc.

Els vídeos comencen amb una entrevista amb la investigadora del grup CUINA de la UPV, Purificació García Segòvia, en la qual ofereix informació sobre les propietats del cereal protagonista de cada plat, així com el valor nutricional de la recepta. Després d’aqueixa introducció, Lluís Peñafort, xef de València Club Cuina, juntament amb els seus fills Leo i Maia, passen a l’acció, explicant cadascun dels passos perquè els més xicotets de la casa puguen seguir les receptes i crear els seus propis plats.

Cuinant amb ciència el futur” està organitzat per l’Àrea de Comunicació, juntament amb l’Aula d’Infància i Adolescència UPV i el Grup Cuina UPV. Compta a més amb el cofinançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació.