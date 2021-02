Cullera‌ ‌reforça‌ ‌els‌ ‌canals‌ ‌de‌ ‌ comunicació‌ ‌durant‌ ‌la‌ ‌pandèmia‌ ‌

Connect on Linked in

El consistori potencia les plataformes d’informació accessible, ràpida i directa per afavorir este dret ciutadà



El veïnat de Cullera compta amb un gran ventall de plataformes i canals socials per poder estar informada de l’actualitat del municipi i dels temes d’interés local. Un servei que, a més en temps com els actuals, és essencial per garantir este dret de la ciutadania i a més fer-ho des de la rigorositat i la proximitat.

Concretament, a hores d’ara, l’Ajuntament té en funcionament canals de missatgeria instantània com WhatsApp i Telegram on rebre alertes i informació local de forma directa; perfils de xarxes socials a Facebook, Instagram i Twitter que potencien la bidireccionalitat i la participació entre l’administració i la ciutadania, així com el portal web www.cullera.es o l’APP Cullera Online on es poden trobar notícies d’interés municipal.

Esta atenció especial pels nous contextos comunicatius i plataformes socials és una aposta decidida del consistori per tal de potenciar el dret bàsic de la ciutadania a estar informada per canals oficials. A més, el creixement exponencial de les xarxes socials en la societat i en l’esfera pública actual ha propiciat un avanç en la manera de relacionar-se les administracions locals i la ciutadania: la immediatesa, la proximitat, la participació, l’ús d’un llenguatge més proper o la creació de comunitats online són alguns d’estos avantatges.

Precisament, la comunitat de la fanpage institucional de Facebook de l’Ajuntament de Cullera ha crescut en el darrer any un 22,3%, el que suposa un increment de quasi 4.000 seguidors nous. Sumant a este els perfils de Policia Local i Protecció Civil i el canal turístic Visit Cullera s’acumulen més de 60.000 seguidors.

A destacar també, entre d’altres, el servei de missatgeria a través de WhatsApp en el qual participen actualment 7.200 usuaris i les 337.000 visites a la pàgina web www.cullera.es al llarg del 2020, el que suposa un increment d’este última dada d’un 37,7% respecte al 2019.

En paraules de l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, “hem vist incrementada la confiança de la ciutadania en les xarxes socials de l’Ajuntament com a mecanisme principal per conéixer el dia a dia de Cullera”. De fet, en un any els usuaris han interactuat més d’un milió de vegades en les publicacions al Facebook municipal.

“Són uns instruments que ens permeten donar visibilitat a l’actualitat de la localitat i garantixen el dret dels veïns i veïnes a estar informats. A més, també ens permeten retre comptes de la gestió municipal amb la ciutadania, i això reforçar la transparència i el govern obert, elements que entenem clau per a la nostra gestió”, manifesta el primer edil.

Mayor també ha volgut fer al·lusió a la necessitat de fugir de les fake news i la desinformació en temps delicats com els actuals. “La informació local ha esdevingut un paper fonamental durant la pandèmia per poder comunicar pràcticament de forma immediata i directa totes les qüestions i situacions que han estat desenvolupant-se i que són molt canviants”, argumenta Mayor.

Tots estos serveis suposen un pas més en la modernització de la institució amb l’objectiu d’afavorir el dret d’accés a la informació que tenen tots els ciutadans. A més, són gratuïts i permeten fer més accessible, ràpida i directa la informació de caràcter municipal i es pot consultar en qualsevol moment i des de casa.

Com unir-se als distints canals

Els perfils de xarxes socials de l’Ajuntament de Cullera els podem trobar com a ‘Ajuntament de Cullera’ a Facebook i com a ‘@mia_cullera’ a Instagram i Twitter.

Per altra banda per poder unir-se al canal de WhatsApp cal enviar un missatge de whatsapp al 661 523 502 amb la paraula ALTA i agregar el telèfon a la llista de contactes. Pel que fa a l’aplicació Telegram cal cercar en el mateix buscador de l’APP ‘Ajuntament de Cullera OFICIAL’ i unir-se directament al canal.