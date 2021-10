“Cullera a escena” alça un any més el teló

Connect on Linked in

Des d´aquest diumenge 3 d´octubre la ciutat ofereix un total de set representacions, sis en concurs i una fora de competició.

El teatre torna un any més a Cullera amb la XVIII edició de la Mostra ‘Cullera a escena’. La ciutat oferix un total de set representacions —sis en concurs i una fora de competició— des del 3 d’octubre fins al 5 de desembre, mesos en els quals les arts escèniques cobren protagonisme en la programació cultural municipal. L’elenc d’obres que enguany competixen en la Mostra recull una variada temàtica tant en valencià com en castellà.

“La neboda de Don Quixot”, de la companyia alacantina Noctámbula Teatro, és l´obra encarregada d´inaugurar, el diumenge 3 d´octubre, aquesta nova edició de la Mostra. Una història que ens descobrirà a Antonia, la neboda de l´enginyós cavaller Don Quixot de la Manxa, mentre recorrem alguns dels capítols més famosos d’una de les obres més importants de la literatura universal.

La companyia Teatro en Construcción ens farà descobrir ,el diumenge 10 d´octubre, la història de “Huanita”. Amb dosi d’humor, drama i intriga, Huanita és una profunda reflexió sobre la família, partint de l’amarga ironia de la inseguretat, el desengany i la condemna dels altres.

El 31 d´octubre arriba “Pere i el capità” de la compañía teatral de Bétera, Zorongo Teatre Aquesta obra és un diàleg a dues bandes, en el context d’un interrogatori, i en la relació que s’estableix entre un interrogador -un torturador- i un detingut, un torturat. Un text que ens convida a rebutjar tot acte de totalitarisme i que reforça les nostres conviccions humanistes i democràtiques.

“Trampa para pájaros” pujarà a l´escenari el 7 de novembre. Una història que passeja per la vella memòria espanyola i on trobem diversos personatges com Mauro o Mari, amb un passat i un present que els atrapa.

El 14 de novembre es podrà gaudir de “El cerco de Leningrado”, una història que no transcorre en la vella capital soviètica, sinó en un vell teatre anomenat “el teatre Fantasma” on viuen des de fa més de 20 anys, Priscil·la i Natalia. Dos dones amb coratge que són pur contrast, una sòbria i pudorosa, l’altra jovial i desenfadada., però que comparteixen molt: un teatre que cuidar, un marit i amant del qual retraure’s escenes del passat, i secrets, molts secrets

La fase de concurs es tancarà el dia 28 de novembre amb “La tortuga de Darwin”, escrita pel reconegut dramaturg espanyol Juan Mayorga. Una obra enginyosa, apassionant i reflexiva, a més de sorprenent per la solidesa dels seus missatges.

“Conservando memoria” es l´obra que es representarà fora de concurs com a cloenda de la Mostra el dia 5 de desembre. Es tracta d´un exercici escènic on a partir de records personals i íntims, la companyia El Pati Teatre construeix una reflexió crítica sobre el record i sobre com conservar la memòria de les coses quotidianes; d’allò que no ix mai en els diaris ni és recollit en els llibres d’història però que, d’alguna manera, ens fa ser els qui som.

Entrades a la venda

Les entrades per a la fase de concurs del “Cullera a escena” estan a la venda en www.agendacullera.com, en la Casa de la Cultura i també podran adquirir-se en taquilla el dia de la funció. El preu és de cinc euros. Totes les obres seran a les 19 hores.

Gala de lliurament

La gala de lliurament dels premis de la XVIII edició de la Mostra “Cullera a escena” es celebrarà el 12 de desembre amb un homenatge a Carles Castillo a càrrec de Pepa Cases i Óscar Tramoyeres.

“Cullera a escena” està organitzada per la regidoria de Cultura de l´Ajuntament de Cullera, que dirigix Sílvia Roca, en col·laboració amb l’associació cultural K-lidoscopi i la federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.