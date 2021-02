Cullera acollirà el final de l’etapa 6 de la Vuelta a Espanya 2021

Connect on Linked in

El 19 d’agost la ciutat serà l’epicentre d’una de les proves esportives més prestigioses del calendari internacional

La meta serà en l’Alt de la Muntanya de Cullera

Hui s’ha presentat l’edició número 76 de la Vuelta a Espanya i on l’organització ha confirmat que Cullera tindrà el final de l’etapa número 6 que tindrà la seua eixida a Requena i conclourà a la muntanya de la ciutat. Seran un total de 21 etapes i on Cullera tindrà l’oportunitat d’acollir la meta final d’una de les rondes més prestigioses del calendari internacional esportiu.

Concretament, el 19 d’agost la ciutat podrà gaudir d’un esdeveniment que congregarà l’atenció de més de 190 països i que compta amb una audiència potencial de més de 400.000 espectadors, a més de projectar racons, paratges del municipi i el seu entorn des de mar, terra i aire amb vistes privilegiades i seguiment de centenars de mitjans de comunicació.

Des de 1980 Cullera no tenia l’oportunitat de tindre un final d’etapa i ara torna una cita «que ens situa en l’aparador de l’interés social, cultural, esportiu i turístic de l’àmbit nacional i internacional», assenyala Jordi Mayor, alcalde de Cullera, qui afirma que «sens dubte és una bona notícia per a la nostra localitat que ens projectarà a tots els nivells i esperem que, amb una situació sociosanitària millor, rellance Cullera econòmicament i que per descomptat siga un revulsiu després dels mesos complicats que estem passant», afirma el primer edil.

Dos anys després que Cullera acollirà l’inici de la cursa, este final d’etapa tindrà de nou la col·laboració i finançament econòmic de la Diputació de València d’una prova que és una plataforma immillorable per mostrar la singularitat del territori valencià.

El final de l’etapa de 159 kilòmetres l’han batejada com a «Alt de la Muntanya de Cullera», i on, per les seues característiques, de segur que es viurà un desenllaç vibrant i emocionant i on l’últim guanyador del Tour de França, i que enguany també estarà a la ronda espanyola, Tadej Pogacar, va ser l’últim a coronar el cim en la darrera edició de la Volta a la Comunitat Valenciana.