Cullera aconseguix la Q de qualitat turística per dècim any consecutiu

Connect on Linked in

La certificació reafirma el lideratge de la ciutat en la prestació de serveis i informació turística i la confiança dels seus visitants

Cullera ha aconseguit la Q de Qualitat Turística per dècim any consecutiu per a la Tourist Info. Un distintiu de prestigi que li atorga diferenciació, fiabilitat, seguretat, professionalitat i bona satisfacció dels clients i que assegura al turista de Cullera la millor experiència possible.

Per a això, l’oficina de turisme del municipi passa per estrictes auditories que garantixen la qualitat de la prestació dels seus serveis i l’eficient funcionament de la informació turística de la ciutat. Entre estes, s’auditaren els quatre grans blocs que marca la norma UNE-ISO 14785:2015: gestió de la qualitat, prestació de servei, recursos i ús de la marca.

La primera certificació fou en 2010 i consolida el lideratge de la capital turística de la Ribera pel que fa a la qualitat i excel·lència de la seua oferta i activitat turística i reafirma la confiança i fidelització dels seus visitants.

La marca Q, a més, «és un reconeixement públic a l’esforç de l’Ajuntament i dels treballadors públics per fer possible estes valoracions d’excel·lència», tal com ha explicat la regidora de Turisme, Débora Marí. Cal assenyalar que a la província de València sols hi ha 11 oficines de turisme que compten amb este segell símbol de qualitat, i la de Cullera s’ha consolidat entre elles.

Precisament, la setmana passada les platges de Cullera també reberen la màxima distinció per la seua qualitat i serveis. En concret, sis banderes blaves que afiancen també eixe plus de qualitat en els seus arenals i la situen entre les millors del litoral mediterrani.

Destinació referent

Mantindre els nivells d’excel·lència amb estos reconeixements de qualitat i la millora continua dels seus serveis impulsa a Cullera com a la destinació turística referent per a este estiu.

En definitiva, la distinció Q de Qualitat Turística garantix que el municipi està compromés amb l’experiència dels seus visitants i amb la millora dels serveis adaptant-los als interessos que requerix cada moment per tal que els seus turistes estiguen correctament informats i puguen gaudir al màxim dels seus atractius.