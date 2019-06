Cullera activa la campanya que ha reduït el robatori de melons

Print This Post

Policia Local i Guàrdia Civil intensifiquen la vigilància en el camp amb l’inici de la temporada



L’Ajuntament de Cullera ha activat la iniciativa ‘Que no ens toquen els melons’, la campanya de vigilància de les terres del terme municipal on es produïxen melons i melons d’Alger, una de les fruites d’estiu més esteses en el camp cullerenc.



El nou regidor d’Agricultura, Javier Cerveró, va presidir este dimarts la reunió informativa en la qual Policia Local i Guàrdia Civil informaren els productors locals sobre les mesures que es prendran al llarg dels pròxims mesos per a minimitzar els robatoris que habitualment es produïxen en estes explotacions agràries.



Una de les principals conclusions extretes de la trobada ha estat que les accions desenvolupades al llarg dels últims anys han donat els seus fruits. Els productors locals coincidixen a assenyalar que des que es va intensificar la vigilància han notat una disminució notable de les sostraccions.



I és que tant el consistori com les Forces i Cossos de Seguretat han desenvolupat una estratègia que cada vegada li ho posa més difícil als lladres de collites. A més de la major presència de patrulles, s’han facilitat els sistemes d’avís a les autoritats policials i els tràmits de denúncia.



Des de l’any passat, la Guàrdia Civil ha posat en servici un número de telèfon directe perquè els agricultors avisen de qualsevol intent o sospita de sostracció en les seues parcel·les. Poden fer-ho cridant o enviant un missatge de Whataspp, fotos o vídeos al número 608460139. D’esta forma s’actua més ràpid i és possible articular una resposta eficient.



Cerveró ha destacat la coordinació entre l’àrea d’Agricultura, la Policia Local, la Guàrdia Civil, el Grup Roca de la Benemèrita, Protecció Civil, Cullercoop i els principals productors de melons del municipi com a factor «clau» perquè els robatoris hagen disminuït.



Hores de més perill



Les autoritats assenyalen que existixen determinades franges horàries en les quals cal extremar la prevenció, especialment entre les 14 i les 17 hores —quan la calor estreny i el camp es buida— i a partir de les 20 hores fins a l’alba.



En aqueix sentit, la regidoria d’Agricultura recorda a aquells llauradors que puguen vore’s afectats per un robatori que en cap cas intenten actuar pel seu compte i que sempre donen avís a la Policia Local o a la Guàrdia Civil per a no posar-se en risc de forma innecessària.



Per la seua banda, la Policia Local farà tasques de vigilància fins que acabe la campanya i comptarà amb la col·laboració de Protecció Civil.



Així mateix, s’ha facilitat a la Guàrdia Civil un llistat dels propietaris de les parcel·les i dels productors perquè els resulte més senzill identificar possibles lladres de collites en cas d’observar moviments de persones no habituals en els terrenys de cultiu.



La Benemèrita efectuarà controls de mercaderia en les fruiteries per a comprovar la procedència dels melons que es posen a la venda i dissuadir a aquells que tinguen la temptació de vendre mercaderia robada.