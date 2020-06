Cullera activa la consulta online de l’aforament de platges

Connect on Linked in

Mitjançant un mapa cartogràfic que s’actualitza periòdicament indica si l’estat és òptim, mitjà o complet

L’Ajuntament de Cullera ja ha posat en marxa la consulta online per controlar l’aforament de les seues platges. Un sistema tecnològic que mitjançant un mapa cartogràfic i la recollida de dades actualitza periòdicament el nivell d’afluència de les platges en cada moment.

El mapa funciona amb una gama de colors que representa quin és l’aforament en cadascuna de les platges: verd en el cas que l’aforament siga òptim, groc per a un aforament mitjà i roig quan l’aforament està complet.

Per a consultar-ho es pot fer mitjançant el banner facilitat a la pàgina web municipal www.cullera.es (Playas Seguras), mitjançant un codi QR que va directament al mapa cartogràfic o mitjançant l’aplicació pròpia que està ultimant el consistori.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha assenyalat que l’Ajuntament de Cullera ha apostat per accions «factibles i viables» pel que fa a la implementació de mesures de seguretat i prevenció als arenals de la població.

Cullera es convertix així en un municipi pioner a la Comunitat Valenciana en l’aplicació de les noves tecnologies per tal de controlar l’estat d’ocupació de les seues platges. Una eina fonamental per tal de garantir la seguretat de la ciutadania, visitants i banyistes davant la crisi sanitària viscuda els darrers mesos.

Les platges de Cullera es troben entre les més extenses de la Comunitat Valenciana ja que compta amb més de 15 quilòmetres de costa i entre estos alberga extensos arenals. És per això que durant el primer diumenge sense estat d’alarma l’ocupació a les seues platges ha estat normalitzada i no ha patit cap problema d’aforament.

Mayor ha destacat que la capital turística de la Ribera és una de les localitats que disposa de més capacitat d’aforament de tots els municipis costaners de la Comunitat Valenciana. «Malgrat la reducció dràstica que hem patit per la Covid-19, seguim disposant d’unes platges capaces d’acollir prop de 88.000 persones cada dia, pràcticament la meitat que abans de la pandèmia», ha precisat la màxima autoritat local.

Este sistema de consulta ciutadana impulsat per l’Ajuntament es una ferramenta més que utilitza l’administració local per a dotar de la màxima seguretat les seues platges durant l’estiu i per a garantir que el municipi està preparat per a rebre turistes i protegir la seguretats dels ciutadans i ciutadanes.

Control i prevenció

Així mateix, la Policia Local també està utilitzant ja els drons per a controlar i vigilar l’aforament. A més, estos drons també llancen recordatoris i missatges informatius per tal de garantir que es complixen les mesures de prevenció i les distàncies entre banyistes.

Per altra banda, el personal de socorrisme i salvament i els informadors a peu de platja també recullen les dades a cada moment per tal de tindre l’estat d’aforament actualitzat.