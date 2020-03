Cullera activa un pla d’estalvi energètic; reduirà un 40% la llum dels carrers.

Connect on Linked in

L’ajuntament de Cullera activarà a partir de hui un pla d’estalvi energètic on es reduirà un 40% la llum. La iniciativa s’ha posat en marxa aprofitant el decret aprovat pel Govern que regula la limitació de la llibertat de circulació de la ciutadania per les vies d’ús públic.

S’apagaran per complet les llums ornamentals dels edificis emblemàtics de la ciutat com el Castell, la Casa de l’Ensenyança, la Casa Consistorial o la Torre del Marenyet, Jordi Mayor, l’alcalde ha manifestat que l’estat d’alarma és una oportunitat per a reduir el consum elèctric i que això supose un estalvi per a les arques públiques.

Esta actuació se suma a la bateria de mesures que està prenent el consistori al llarg de l’última setmana en relació a la crisi del Covid-19.