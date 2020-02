Cullera acull el final de la primera etapa de la volta ciclista femenina a la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La meta, ubicada en la Diagonal del País Valencià, decidirà la primera líder de la carrera

Cullera serà este dijous 20 de febrer, i per segon any consecutiu, escenari de la primera etapa de la Setmana Ciclista Valenciana – Volta Comunitat Valenciana Fèmines 2020. Les ciclistes correran per distintes zones i carrers del municipi fins a la meta situada en la Diagonal del País Valencià.

L’etapa arrancarà des de Gandia fins arribar a Cullera, on després de 103 quilòmetres es coneixerà a la primera líder de la carrera. La cita recorrerà les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera Alta i la Ribera Baixa.

Les ciclistes entraran pel Mareny de Sant Llorenç, arribaran per la CV-503 sobre les 16.00 hores i seguiran pel carrer la Farola, l’avinguda del Racó, carrer Josep Burguera, carrer del 25 d’Abril i carrer Agustín Olivert fins a acabar en la Diagonal. Més de 10 quilòmetres on Cullera serà l’epicentre decisiu de la prova.

Estos últims quilòmetres de l’etapa es podran seguir per streaming i s’instal·larà una pantalla gegant en la meta perquè el veïnat de Cullera i els aficionats i aficionades del ciclisme professional puguen veure l’emoció i els instants finals de la carrera.

Entre els equips participants hi haurà procedents dels Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Itàlia, Kazajistán, Bèlgica, Regne Unit, França, Bahréin, Noruega o Israel i ciclistes provinents de 40 països. A més, competiran huit equips espanyols i una desena de ciclistes valencianes.

En total 175 corredores repartides en 25 equips que durant quatre dies lluitaran per guanyar la IV edició d’esta volta, inclosa en el calendari europeu de la Unió Ciclista Internacional (UCI).

La presència de les millors ciclistes internacionals és essencial en la línia que treballa el consistori d’impulsar i visibilitzar l’esport femení al municipi. A més, la posada en marxa d’esdeveniments d’esta magnitud, que tornen a posar a Cullera com a capital del ciclisme, també forma part de l’aposta de desestacionalitzar el turisme a Cullera.

En els darrers temps, l’ajuntament s’ha especialitzat en l’organització d’esdeveniments esportius com una part de la seua aposta per projectar la imatge de la ciutat. De fet, este mateix mes ha estat final d’una de les etapes de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, i el passat mes d’agost fou inici d’una etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya.

Amb estes dos cites internacionals, la imatge de la ciutat s’ha projectat en més d’un centenar de països on la retransmissió televisiva de les etapes ha proporcionat imatges espectaculars a vista d’helicòpter i informació turística sobre el municipi.