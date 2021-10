Cullera acull este cap de setmana la Copa Federació de Birles

Connect on Linked in

La competició congrega una seixantena d’esportistes i torna a la ciutat després de deu anys

Cullera es consolida com a destinació per a esdeveniments esportius tant a escala provincial, autònomica i nacional com internacional. Els dies 16 i 17 d’octubre la capital turística de la Ribera serà l’escenari del Trofeu Copa Federació de Birles. Una competició que torna a la localitat després de deu anys, ja que va ser en 2011 l’última vegada que es va celebrar este trofeu al municipi.

L’objectiu d’este trofeu, organitzat per la Federació de Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, és potenciar este joc esportiu tradicional. Un propòsit compartit per l’Ajuntament de Cullera a través de la Regidoria d’Esports.

“La celebració d’esta Copa Federació de Birles al nostre municipi és una mostra del nostre compromís i recolçament als jocs tradicionals valencians, així com l’aposta de la regidoria d’Esports per a la celebracio, al llarg de tot l’any, d’esdeviniments esportius que ajuden a la desestacionalització turística”, ha afirmat el regidor d’Esports, Javier Cerveró.

En esta edició participen al voltant de 60 persones, entre dones i hòmens. Les partides començaran el dissabte pel mati fent algunes partides planes i continuaran per la vesprada. El diumenge es disputarà la final entre els i les millores jugadores de birles de la Comunitat.

El joc de les birles

Les birles són un joc molt peculiar al que es pot jugar tant per equips com individualment. Si es juga individualment, com en este cas, cada jugador disposa de 3 birlots o motxos per llançar-los un darrere l’altre contra les birles. En una partida cada jugador repetix esta acció tres vegades. Tots els jugadors llancen des de la mateixa distància segons l’edat dels jugadors i el seu grau de maduració motriu.

L’objectiu és intentar tombar totes les birles menys una que ha de quedar plantada. D’esta forma la partida es bona.

La concentració i la punteria són molt importants a l’hora de fer una partida així com la posició del jugador, que ha de flexionar un poc el tronc endavant fent un balançeig per a llançar el birlot despres d’haver apuntat be. Tots estos aspectes barrejats amb la sort fan que s’aconseguixquen partides bones.

Actualment es tracta d’un esport que s’ha aconseguit recuperar entre la gent major que recorda haver-lo practicat de menut. Però no sols hòmens practiquen este esport, moltes dones també s’han aficionat a ell i tenen tanta o mes punteria que els hòmens.