Cullera advertix de la perillositat del tabaquisme en joves i adolescents

Connect on Linked in

L’Ajuntament sensibilitza a l’alumnat local dels danys que ocasiona el tabac tant en la salut com en el medi ambient

L’Ajuntament de Cullera, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), ha llançat una campanya entre els i les escolars per conscienciar sobre els riscos i les conseqüències que té el consum de tabac, tant en la salut com en la cura del medi ambient.

Les activitats de prevenció, emmarcades en el Dia Mundial Sense Tabac que es commemora hui 31 de maig, posa relleu en l’alt impacte del tabac per a les persones. De fet, des de la UPCCA advertixen que una de cada dos persones fumadores morirà prematurament per malalties derivades del consum de tabac.

Amb el lema ‘Encén la vida, trenca amb el tabac’, l’Ajuntament ha treballat amb l’alumnat d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, un col·lectiu utilitzat moltes vegades “com a diana de les grans companyies tabaqueres en el seu afany per captar nous consumidors”, segons alerta la UPCCA. Precisament, en esta línia, la UPCCA ha destacat els intents de la indústria per intentar instaurar altres formes de consum entre joves i adolescents com el vapeig, les pipes d’aigua, catximbes, etc.

Cura mediambiental

La campanya també ha donat visibilitat i preocupació pel planeta. Des d’un prisma mediambiental, s’han generat debats crítics i reflexions sobre els residus tòxics que generen les puntes de cigarret en carrers, parcs, desaigües, rius, oceans, etc.

A més, la UPCCA també denuncia que la indústria del tabac és una de les principals responsables de la desforestació mundial, ja que per al procés de cultiu i elaboració s’utilitzen milers d’hectàrees de terres fèrtils.