Cullera advertix: tolerància zero amb els quals embruten

El nou regidor activa neteges extraordinàries per a eliminar l’acumulació de residus

La Policia Local intensificarà la vigilància i multarà



L’Ajuntament de Cullera ha advertit que esta legislatura que inicia ara la seua marxa tindrà tolerància zero amb els qui embruten els carrers i els espais naturals.



L’alcalde, Jordi Mayor, va aprofitar la primera Junta de Govern celebrada ahir dimarts per a ordenar una sèrie d’accions encaminades a afrontar un dels principals problemes del municipi: la brutícia als carrers i en determinats punts del terme municipal.



Mayor considera que no es pot esperar que caduque l’actual contracte amb l’empresa concessionària de la neteja viària i la recollida de residus, que considera «insuficient» per a afrontar les necessitats reals de la ciutat en esta matèria, per la qual cosa està determinat al fet que el consistori prenga mesures amb els seus propis mitjans per a abordar el problema.



Hui ha tingut lloc la primera d’elles. Operaris de Serveis Exteriors i Medi Ambient han iniciat una neteja exhaustiva de la zona de l’Escollera, un entorn natural molt afectat per la presència de residus, ja que l’existència d’espais d’oci als voltants propícia altes concentracions de gent que generen fem i, molts d’ells, no la recullen.



El nou edil responsable de l’àrea, Salva Tortajada, ha advertit que el consistori aplicarà les sancions estipulades contra els qui generen fem i no el recullen.



Per eixe motiu, la Policia Local intensificarà la vigilància en punts especialment conflictius i multarà a qui tire fem fora dels llocs habilitats, ha precisat l’edil responsable de l’àrea, María José Terrades.



Tortajada ha avançat que hi haurà altres accions de neteja extraordinària en dates pròximes i ha lamentat que l’incivisme d’uns pocs tinga un triple mal per al conjunt de la ciutadania: el cost econòmic d’haver de reforçar la neteja, però també l’ambiental i el de la imatge que es dóna de la ciutat.



En eixe sentit, Tortajada sol·licita la col·laboració ciutadana perquè també siga el mateix veïnat el que denuncie actituds reprotxables d’este tipus. «És impossible que tinguem vigilada tota la ciutat les 24 hores del dia, però si es detecta que algú està fent el que no toca, cal donar avís a la Policia i que se li sancione», afirma el nou responsable.



Finalment, Tortajada també ha avançat que es portaran a terme campanyes de sensibilització perquè la ciutadania en general prenga consciència de la necessitat de mantindre actituds responsables pel que respecta a la neteja dels carrers i l’entorn natural.