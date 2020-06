Cullera afiança el seu lideratge i revalida les seues sis banderes blaves

Connect on Linked in

La capital turística de la Ribera obté el reconeixement d’excel·lència per a Sant Antoni, Dosser, Racó, Far, Olivos i Cap Blanc

La localitat es manté any rere any en este top 3 convertint-se en una ciutat que mai ha eixit d’esta classificació

Les platges de Cullera han tornat a rebre la màxima distinció per la seua qualitat i serveis. La ciutat ha revalidat este 2020 les seues sis banderes blaves i afiança el seu lideratge situant-se tercera a la Comunitat Valenciana pel que fa al nombre d’estos reconeixements i segona de la província, després de la ciutat de València. Any rere any la localitat s’ha mantingut en este top 3 convertint-se en una ciutat que mai ha eixit d’esta classificació.

Este matí s’ha donat a conéixer la relació d’arenals guardonats amb este distintiu internacional. En concret, a la capital turística de la Ribera l’obtenen les platges de Sant Antoni, El Dosser, El Racó, El Far, Los Olivos i Cap Blanc.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha expressat que es una bona notícia que va en la línia dels darrers anys en la que s’aposta per la qualitat i la sostenibilitat. «Les platges de Cullera demostren una vegada més que estan a l’avantguarda pel que fa a qualitat, innovació i serveis que prestem als nostres turistes i banyistes», explica.

La màxima autoritat local ha manifestat que el turisme és el motor econòmic de la ciutat i mantindre els nivells d’excel·lència amb les banderes blaves proporciona eixe plus de qualitat a les platges de Cullera. Més en uns moments com els actuals en els quals la pandèmia de la COVID-19 convertix les localitats turístiques de la costa espanyola en una destinació obligada al llarg d’este estiu per als espanyols.

El reconeixement a la qualitat de les platges de Cullera impulsa a la localitat com a destinació turística referent per a este estiu. Açò suposa tot un revulsiu per al sector turístic afectat per la crisis.

«Tenim les millors platges d’Espanya i així ho demostren també este tipus de reconeixement», ha apuntat Mayor.

Les platges de Cullera són un aparador turístic líder a Espanya i que amb estos distintius internacionals es reconeix l’elevada qualitat de les seues aigües i arenals, l’excel·lència dels serveis que presta als banyistes, així com dels esforços tant dels organismes públics com de la ciutadania per complir criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, educació ambiental, neteja i seguretat.

Els criteris de concessió per a platges són cada any més exigents en relació al compliment dels estàndards de qualitat ambiental en el municipi; també pel que fa a serveis per als usuaris de les platges i el nivell de seguretat per als banyistes. Això fa que l’esforç dels ajuntaments per a mantindre els guardons siga cada vegada més gran.

En els últims anys el consistori ha bolcat esforços i ha incrementat la inversió per millorar els serveis i la qualitat de les seues platges. A més a més, esta aposta creix esta temporada estival amb un pla de contingència per tal de garantir la màxima seguretat a les seues platges davant la crisi sanitària que es viu estos moments.

Precisament, el regidor de Platges, Salva Tortajada, ha destacat que Cullera està preparada per seguir estant entre les millors platges d’Espanya. En esta línia, l’edil ha mostrat la seua satisfacció perquè s’ha hagut de fer grans esforços després del pas del temporal Glòria on Cullera es va veure greument afectada i ara amb la pandèmia «ja tenim en marxa totes les mesures de seguretat i de desinfecció a les platges per garantir la protecció de la nostra ciutadania i del turisme».