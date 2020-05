Cullera amplia el tamany de les terrasses perquè l’hostaleria no perda aforament

Print This Post

L’Ajuntament reestructura el passeig marítim per guanyar espai i evitar la reducció de taules



La mesura tracta de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia i se suma a les accions per a fer de la ciutat una destinació turística segura



L’Ajuntament de Cullera ha iniciat la reestructuració del passeig marítim per tal de guanyar espai per a les terrasses de bars i restaurants i aconseguir així que mantinguen el seu aforament previ a la crisi sanitària causada per la Covid-19 al mateix temps que es garantixen les mesures de prevenció del contagi.



D’esta forma, el consistori implementa una nova mesura que compta amb el beneplàcit del sector i està encaminada a afavorir l’activitat de l’hostaleria una vegada s’entre en la Fase 1 de desescalada.



Estes obres de reestructuració formen part del pla de xoc del consistori per a convertir-se en una destinació turística activa i segura ara que comencen a obrir alguns dels sectors que impulsen l’economia local i a les portes de l’eliminació d’algunes de les restriccions a la mobilitat, el que d’entrada suposa que Cullera podrà rebre des d’eixe moment visitants de la resta de la província.



Concretament, el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá, ha explicat que el que s’ha fet es habilitar unes passarel·les entre la tanca d’arbusts que dividix el passeig longitudinalment. L’objectiu amb esta actuació, tal com ha assenyalat el responsable polític, no es altre que millorar l’accés a les terrasses perquè la gent puga creuar amb facilitat; complir amb la distància seguretat que han de guardar les diferents taules — tal com contemplen les restriccions — i donar més superfície als bars i restaurants.



L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha informat que estes mesures estan plenament consensuades amb el sector hostaler. A més, ha afegit que, entre d’altres, amb esta acció es perseguix «disminuir eixe prejudici de no poder arribar al complet de l’aforament augmentant l’espai de col·locació de taules i cadires que faça més rentable la seua obertura».



Així mateix, Mayor ha assegurat que «Cullera ha fet els deures» i ha estat implicada durant moltes setmanes per a preparar tots els escenaris possibles perquè «ningú es quede enrere». El dirigent municipal ha destacat que s’ha actuat des de la responsabilitat i el pragmatisme.



En esta línia, la màxima autoritat local ha volgut reivindicar que estes accions formen part del pla del consistori perquè tots els sectors econòmics de la localitat «puguen emprendre la seua activitat de la manera més segura. Tant ells com els seus empleats i usuaris».