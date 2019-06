Cullera amplia una hora el servei de socorrisme

Print This Post

Un total de 70 professionals vigilaran el litoral fins que acabe setembre per a garantir la seguretat dels banyistes

Les platges de Cullera són més segures este estiu per als banyistes. L’ajuntament ha ampliat l’horari del servei de socorrisme, ampliació que està en vigor des de dissabte passat 15 de juny. Es tracta d’una reivindicació ciutadana que ve des de lluny i que el consistori ha atés. D’esta manera, tota la costa cullerenca comptarà amb vigilants des de les 10.30 del matí fins a les 19.30 hores.



El nou horari s’ha establit d’acord amb les indicacions dels professionals del servei, que consideren que eixa franja és la que més afluència d’usuaris presenta.



El servei de salvament a les platges de Cullera entrà en vigor el passat 1 de juny de forma permanent —després d’haver funcionat puntualment en Falles, Setmana Santa i el pont de maig— i es mantindrà fins que acabe setembre.



Com cada any, es presta inicialment a les platges de major afluència (Sant Antoni i Racó) fins a mitjan juny i a partir del dia 15 s’ha començat a ampliar gradualment a la resta de platges de la badia fins a cobrir els més de quinze quilòmetres de costa del litoral cullerenc.



En els últims anys, el consistori ha anat incrementant els punts de vigilància posant fi així a les retallades del passat. En total, hi haurà 70 professionals del servei de Socorrisme que atendran un total de 20 punts de vigilància, les postes sanitàries i els tres punts de platges accessibles.



Bany assistit

Precisament, facilitar el bany a les persones amb mobilitat reduïda és una de les apostes de la regidoria de Platges. Des del pròxim 24 de juny entrarà en funcionament el bany assistit en el punt de l’Oasi, on a més enguany s’han millorat els vestuaris i les dutxes. A partir de l’1 de juliol també es prestarà el servei en el Racó i Sant Antoni sud (edificis Espacio).



El 2019 les platges de Cullera se situen novament entre les millors de la Comunitat Valenciana en haver obtingut un total de sis banderes blaves, la qual cosa convertix al municipi en el tercer amb més distintius.



També ara s’intensifiquen les tasques de neteja. Cada dia un exèrcit d’operaris recorre tota la costa cullerenca per a deixar les platges en perfecte estat de revista. Per eixe motiu, i per tal d’evitar incidències, l’accés a les platges està restringit entre les 5 i les 8 del matí.