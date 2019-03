Cullera arriba al 85% d’ocupació en Falles

Print This Post

El bon temps ha acompanyat en unes festes que han sigut multitudinàries en la capital turística de la Ribera.

Les Falles 2019 s’han tancat a Cullera amb un dels millors resultats pel que fa a l’afluència turística dels últims anys. La localitat ha arribat al 85% d’ocupació en el sector hoteler amb establiments que, especialment durant el cap de setmana, van penar el cartell de complet.

I és que el bon temps que va acompanyar durant el dissabte i el diumenge i la coincidència amb el cap de setmana, va fer que foren molts els visitants d’altres punts de la Comunitat Valenciana, i especialment del centre d’Espanya, els que s’animaren a gaudir en la capital turística de la Ribera de les festes declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Com sol ser habitual en períodes curts vacacionals, els hotels foren els que van demostrar un millor comportament, d’acord amb les xifres facilitades pel sector a la regidoria de Turisme. El dissabte fou el millor dia de tots i pràcticament la meitat dels 12 hotels del municipi van arribar al 100%.

Pel que respecta als hostals, l’ocupació també va ser màxima en aquells que s’emplacen dins del nucli urbà.

En el sector dels apartaments, algunes immobiliàries han notificat ocupacions que oscil·len entre el 70 i el 89%, no obstant això, els turistes de cap de setmana solen inclinar-se menys per este tipus d’allotjament, detallen fonts del sector.

Bars i restaurants també han fet caixa durant estos dies. El sector ha viscut jornades intenses, tal com ha assenyalat el president de l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Cullera i la Ribera Baixa.

La previsió del bon temps també va fer que les platges s’ompliren. Per segon any consecutiu, i en vista de la bona trajectòria de les Falles anteriors, el consistori va habilitar per a la setmana fallera el servei de salvament i socorrisme en la zona central de la badia.

Així mateix, s’ha potenciat el calendari de mascletaes, afegint una més a la programació i repetint la mascletà nocturna que atrau molts amants de la pólvora.