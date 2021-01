Cullera articula les bases del projecte europeu de rugbi inclusiu

Connect on Linked in

L’alcalde, Jordi Mayor, ha inaugurat la primera reunió amb la resta de socis internacionals

La iniciativa fomenta que persones amb distintes capacitats i sense diferències per sexe juguen junts utilitzant l’esport com a mecanisme d’integració social



El projecte europeu de rugbi inclusiu liderat i coordinat per l’Ajuntament de Cullera comença a prendre forma. Este matí, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha encetat la primera de les reunions telemàticament amb la resta de socis europeus participants per tal d’articular les bases d’esta iniciativa internacional.

L’experiència, que fomenta la pràctica del rugbi inclusiu com a vehicle d’integració social, compta també amb la Università di Roma Tor Vergata (Itàlia), el centre d’educació Gipacor de l’illa de Còrsega (França), el Rugby Open Borders (Àustria), l’European Centre for Innovation, Education, Science and Culture (Bulgària), el TRI-Spain i també amb la paticipació de la Universitat de València com a soci d’estudis científic i socioeconòmic del projecte.

Mayor ha explicat que «tenim una oficina europea que és la primera que es va crear a la comarca ara fa cinc anys i amb la qual hem aconseguit que s’aproven projectes i accions interessants per a la ciutat». «No només suposen una injecció econòmica que fa la comissió europea sinó que en este cas ens va a ajudar a portar eixa forma d’entre la inclusió que tenim a Cullera i traslladar-la a més països europeus», detalla l’alcalde.

La màxima autoritat local també ha manifestat la satisfacció del municipi amb este projecte per trobar en el rugbi les ferramentes per créixer en matèria d’integració dia a dia i del que «esperem que la pandèmia ens permeta en un futur poder desenvolupar tots els objectius».

Este pla europeu, que té com a objectiu integrar a totes les persones en un entorn social saludable a través de la pràctica del rugbi, contempla un festival de clausura en setembre del 2022 a Cullera on participaran tots estos països a més de distints convidats especials del món del rugbi i amb gran rellevància internacional.