Cullera assessorarà treballadors i empreses sobre les ajudes per la Covid-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Cullera està bolcat en el suport als sectors productius per a fer front a la nova situació socioeconòmica derivada de la crisi sanitària causada pel coronavirus. Per això, a més del paquet d’ajudes anunciat el divendres mitjançant el qual es destinaran més d’1,7 milions d’euros a la reactivació econòmica, el foment de l’ocupació i a garantir els drets socials bàsics, el consistori ha activat ara un servei d’assessorament per a treballadors, autònoms i empresaris.

A través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), es prestarà via telefònica (tel. 682 78 37 28, de dilluns a divendres de 9 a 14 h) una atenció personalitzada en qüestions relacionades amb els tràmits per a percebre les diferents ajudes que les administracions han posat en marxa.

«Actualment existix una sobrecàrrega d’informació, una informació que a més està molt dispersa i dificulta l’accés a la mateixa i la seua comprensió», assenyala la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí.

«Des de l’àrea de Promoció Econòmica el que pretenem és facilitar tant als treballadors com als autònoms i als empresaris eines útils perquè puguen accedir de manera fàcil i ràpida a les diferents ajudes que s’han posat en marxa des de l’Administració local, l’autonòmica i l’estatal», explica Marí.

En eixa línia, a més l’ajuntament ha editat una guia orientativa disponible en línia en la web de l’ADL (https://datos.divaladl.es/userfiles/56/2142/file/gu_apr_cticalaboral.pdf). En ella es compilen totes les línies d’ajudes existents de manera que en un sol document s’unifiquen totes les mesures econòmiques posades a disposició de la ciutadania.

La guia recull des de les ajudes per a les persones desocupades, fins a les diferents subvencions a les quals poden acollir-se els autònoms o les mesures adoptades per a rescatar a les persones vulnerables, entre altres aspectes.

«Este document s’anirà actualitzant perquè la informació és canviant, de manera que la ciutadania puga estar al dia sense necessitat de consultar totes les nombroses fonts d’informació que existixen sobre este tema», apunta la regidora de l’àrea de Promoció Econòmica.

Marí ha posat en relleu que l’Ajuntament de Cullera «va saber avançar-se a la crisi sanitària prenent mesures pioneres de prevenció i ara estem liderant les polítiques de suport econòmic als diferents sectors afectats per la crisi del coronavirus perquè quan això acabe no es vegen abocats a tancar els seus negocis i disposen del suport institucional per a seguir amb la seua activitat econòmica».