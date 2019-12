Cullera asfaltarà 12.000 metres quadrats de carrers amb el Pla Asfalta

Print This Post

El consistori invertix 135.000 euros en la rehabilitació dels carrers Nevers, Azahar i Font de la Salut, la redona del cementeri i la pedania del Brosquil

L’Ajuntament de Cullera reactiva el Pla Asfalta per tal de repavimentar 12.000 metres quadrats de carrers del municipi. Concretament, estes actuacions suposen el condicionament dels Carrers Nevers, Azahar i Font de la Salut, dels trams que donen accés a la rotonda del cementeri, així com del casc urbà de la pedania del Brosquil.

Actualment estos carrers presenten clots i apedaçaments fruits del deteriorament. A més, el tram de la rotonda del cementeri també presenta males condicions provocades pel gran flux de trànsit de vehicles, ja que esta és l’accés principal des de la CV-502 i el Camí Vell de Sueca cap al casc urbà.

D’aquest mode, amb este Pla el consistori tracta de pal·liar el mal estat en el qual es troben moltes d’aquestes vies. Una inversió per valor de 135.000 euros amb els quals es milloraran l’estat dels carrers amb l’objectiu d’augmentar la seguretat vial.

El regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá, ha recalcat la importància d’estos plans de condicionament i manteniment per tal de «no tornar a trobar-nos en una ciutat on la majoria dels carrers estaven degradats provocats per anys d’abandonament».

Escolá també ha expressat que «el govern municipal és conscient de que encara queden molts carrers que necessiten una intervenció i per això estem fent este esforç inversor». El regidor ha explicat que poc a poc s’aniran rehabilitant la resta de carrers i camins que es troben en mal estat, sempre prioritzant aquells que després d’una valoració per part dels tècnics municipals necessiten més atenció.

Estos asfaltats, que s’han posat en marxa durant esta setmana, eren una reivindicació històrica. Ara Cullera dotarà de millors condicions els carrers freqüentats principalment pel veïnat del Far i del Brosquil, i per a la circulació de vehicles que accedeixen i ixen de la ciutat per la CV-502.

Pla Asfaltat

Les actuacions actuals se sumen a la que s’han anat fent estos dos últims anys i que suposa una inversió de més de 600.000 euros i quasi 50.000 metres quadrats de repavimentació de carrers i camins.

Este Pla contempla el condicionament i rehabilitació intervenint en tots els barris del municipi posant en valor la seguretat vial.