Cullera atorga ajudes d’emergència social a més de 3.000 persones en l’últim any

3.114 persones cullerenques han rebut ajudes d’emergència social durant el 2020. Es tracta d’un increment d’un 112% en el nombre de prestacions respecte a les del 2019, totes elles destinades a fer front a distintes situacions de desigualtat i vulnerabilitat.

Es tracta d’unes prestacions econòmiques que ascendixen a 217.000 euros per ajudar a les famílies més desfavorables en matèria d’ajudes de lloguer i ús de vivenda, necessitats bàsiques com garantir l’alimentació o subministraments d’aigua i llum, entre d’altres.

«Destinar recursos al benestar i el suport de les famílies és clau per al futur del nostre veïnat i del nostre poble. A Cullera som una ciutat amb cor i per això seguirem focalitzant i orientant les nostres polítiques a ajudar a aquelles persones que per la raó que siga visquen situacions de més fragilitat», segons ha reivindicat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

El primer edil ha expressat que «en temps com els que ens està tocant viure és més necessari que mai estar al costat de la gent, i per això gràcies a l’esforç conjunt entre l’Ajuntament i Generalitat, hem destinat una línia d’ajudes directes per reforçar este pla d’emergència social».

«No sols creixem en ajudes socials perquè cap ciutadà ni ciutadana es quede enrere i tinga oportunitats, sinó més bé seguim apostant per anar a més i per això la despesa social per al 2021 s’augmenta en un 226%», recorda Mayor. De fet, el municipi de Cullera és líder en inversió social per habitant a la Comunitat Valenciana i el quart a Espanya, i recentment ha rebut el premi a la excel·lència per la implementació, seguiment i transparència dels programes de serveis socials.



Per altra banda, la regidora de Serveis Socials, Francesca Ortiz, ha insistit en que «treballar per les persones és un exercici de justícia social, igualtat i progrés». «Li hem pegat la volta al que feia Cullera amb els serveis socials, sent capdavanters en la implementació de programes, triplicant el personal professional del departament o creant una borsa d’ocupació per donar oportunitats laborals», defensa l’edil Ortiz.

Precisament, la borsa social d’ocupació ha permés al llarg del 2020 donar treball a un 80% més d’aturats respecte al 2019, el que ha suposat la contractació de 128 persones i una inversió de 700.000 euros.

Entre d’altres, durant els mesos d’agost i juliol el consistori també ha oferit el servei de menjador social per a garantir l’alimentació a menors de famílies de la localitat en risc d’exclusió social. Un programa que ha arribat a 32 famílies i 52 xiquets i xiquetes este últim estiu.

A més a més, el consistori ha elaborat un clip audiovisual que difondrà per xarxes socials per tal de visibilitzar la tasca dels Serveis Socials de Cullera i a través del canal de YouTube ‘Molt Il·lustre Ajuntament de Cullera’.