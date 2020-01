Cullera augmenta el pressupost dels “Xec-bebé”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els beneficiaris seran famílies amb un mínim de dos anys d’empadronament a Cullera entre un dels requisits.



L’any passat Cullera recuperava el “Xec Bebé”, és a dir, l’ajuda a la natalitat, després d’haver-se suprimit durant la crisi. En 2019, la localitat va entregar un total de 90 xecs, una acció que va ser ben acollida pels i les de Cullera. Davant aquesta situació, aquest any, l’equip de govern que dirigeix Jordi Mayor i ell mateix, han decidit dotar de més quantitat de fons aquestes ajudes.



La iniciativa va estar aprovada al passat ple ordinari per unanimitat de tots els partits polítics. El xec-bebé és una targeta de crèdit de 300 euros per ajudar a les famílies amb els diferents gastos derivats de l’increment de la unitat familiar, a més també s’entregarà un kit per als nascuts, una Carta de Ciutadania amb informació del municipi i els drets dels xiquets i xiquetes.



Un altre dels objectius és el d’incentivar el comerç local, a través d’aquest xec podran comprar les seues necessitats als comerços cullerencs.



Els beneficiaris seran famílies amb un mínim de dos anys d’empadronament a Cullera, amb residència efectiva en el municipi i en les quals s’haja produït una variació en la unitat familiar per naixement, acolliment o adopció.