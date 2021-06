Cullera beca estudiants per a l’estiu

Connect on Linked in

Els i les joves realitzaran pràctiques professionals remunerades a l’Ajuntament dins del programa municipal ‘Cullera et beca’

Ocupació, formació i experiència professional. Eixa és l’aposta de l’Ajuntament de Cullera amb el programa municipal ‘Cullera et Beca’ per tal de fomentar i aproximar el món laboral a la joventut de la ciutat.

Enguany, el consistori contractarà amb este programa a 15 estudiants durant els mesos d’estiu, que realitzaran pràctiques professionals remunerades, podran conéixer el funcionament de la seua administració més pròxima i els servirà també per complementar el seu currículum, segons han explicat l’alcalde Jordi Mayor i la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals i el període de contractació serà durant els mesos de juliol i agost.

Els requisits són ser major de 18 anys, posseir veïnat administratiu en Cullera i cursar ensenyances oficials, ja siga cicles formatius o ensenyaments universitaris de Grau, Diplomatura, Llicenciatura o Màster Oficial.

Les 15 beques s’adjudicaran per concurrència competitiva, la qual valorarà l’expedient acadèmic, la formació complementària, la situació socioeconòmica, coneixements d’idiomes i informàtica i no haver estat destinatari de programes anteriors de ‘Cullera et Beca’ o la ‘Dipu et Beca’.

Perfils

En esta edició, la selecció de l’alumnat se centra en distintes àrees i dependències municipals. Concretament en Informàtica, Secretaria, Règim Interior, Recursos Humans, Serveis Econòmics, Policia Local, Casa de la Cultura, Patrimoni Històric i Museus, Medi Ambient, Serveis Socials, Esports, Serveis Exteriors, Promoció Econòmica i Turisme.

Aquelles persones interessades han d’entregar la documentació requerida a través de la Seu Electrònica, on també es troben la resta de les bases de la convocatòria.