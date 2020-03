Cullera beca per segon any consecutiu els estudiants Erasmus

Connect on Linked in

Rebran 100 euros al mes per a costejar els seus estudis a l’estranger

Els estudiants Erasmus de Cullera ja poden sol·licitar les ajudes per a costejar els seus estudis. L’Ajuntament de Cullera destina per al curs 2019-2020 i per segon any consecutiu 20.000 euros per a impulsar els estudis en altres països europeus.

Els alumnes rebran fins a 100 euros al mes i el total a percebre dependrà dels mesos que hagen transcorregut en el programa Erasmus.

Amb estes ajudes es pretén recolzar la mobilitat dels estudiants de Cullera que es desplacen fora del territori espanyol i dins del sistema europeu perquè tinguen l’oportunitat de completar part dels seus estudis en altres països de la Unió Europea i de realitzar pràctiques formatives per a aconseguir els seus objectius.

Les persones beneficiàries han de ser residents a Cullera amb una edat màxima de 30 anys i que figuren inscrites en el padró municipal d’habitants amb una antiguitat mínima d’un any.

Són objecte d’esta beca l’alumnat d’estudis oficials, ja siguen ensenyaments universitaris, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments professionals d’arts gràfiques i disseny de grau superior i formació professional de grau superior.

Les bases i els impresos de sol·licitud estan disponibles a la Casa de la Cultura (departament d’Educació i Joventut) en horari d’atenció al públic i en el web de l’Ajuntament de Cullera. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud junt amb la documentació requerida fins al 27 de març.

Esta ajuda se suma a altres impulsades pel consistori per tal d’afavorir la formació juvenil i el col·lectiu estudiantil com, per exemple, les beques de transport.

El consistori impulsa estes beques complementàries amb l’objectiu de donar oportunitats a l’estudiantat cullerenc, perquè cap alumne es veja privat d’accedir a estos programes per falta de recursos econòmics i per fomentar els estudis en altres països europeus amb la finalitat de millorar el seu currículum.