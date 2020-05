Cullera cancel·la el XI Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema

Print This Post

L’Ajuntament de Cullera ha acordat suspendre la celebració de la XI edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema «Memorial Rafael Talens Pelló», prevista per al dissabte 25 de juliol.

Es tracta d’una mesura excepcional que s’ha hagut de prendre a conseqüència de l’evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 atés que es tracta d’un esdeveniment musical d’èxit que sempre ha comptat amb una gran afluència de públic.

El consistori ha pres esta decisió per tal de «garantir la màxima seguretat i perquè les societats musicals que anaven a participar en ell tampoc han pogut assajar per les mesures de seguretat vigents en estos moments», tal com ha comentat el regidor d’Activitats Culturals, Juan Carlos Alandete.

Per tot això, el certamen passarà a celebrar-se l’últim dissabte del mes de juliol del 2021, mantenint la participació en ell, si així ho desitgen, de les tres societats musicals que s’havien inscrit per a esta edició: la Societat Musical Santa Cecília de Macastre (València), la Banda Simfònica d’Arroyo de la Encomienda (Valladolid) i la Unió Musical Lira Realense de Real de Montroi (València).

Ajornament del «Ciutat de Cullera»

Així mateix, l’Ajuntament també ha acordat celebrar el proper diumenge 4 d’octubre, si les circumstàncies sanitàries ho permeten, el LXXIII Certamen Nacional de Bandes de Música «Ciutat de Cullera», que estava previst per al passat diumenge 19 d’abril dins de la setmana de Festes Majors.

Les societats musicals participants seran la Unió Musical de Godelleta, la Unió Musical de Crevillent i la Societat Musical La Armónica de Sant Antoni de Requena, mantenint-se el mateix ordre d’actuació i programa que estava previst.

Esta edició del certamen se celebrarà al complet dins de l’Auditori Municipal i no fer la cloenda en els Jardins del Mercat tal com estava previst. Per això i atés que el nombre de músics de les dues societats musicals de Cullera que actuaven en esta cloenda és molt elevat, l’Ateneo Musical i la SMI Santa Cecília, enguany esta actuació la farà la Banda Juvenil de la SMI Santa Cecília, qui havia d’haver clausurar la XI edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema «Memorial Rafael Talens Pelló» i que ha estat suspés.