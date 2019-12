Cullera celebra el Nadal amb la major programació dels últims anys

Connect on Linked in

L’encesa de l’arbre i dels llums marca el tret d’eixida de les festes

ACECU i l’Ajuntament impulsen accions per a fomentar les compres en la ciutat

L’Ajuntament de Cullera, en col·laboració amb un gran nombre d’entitats i associacions del poble, ha preparat una de les programacions més extenses dels últims anys per celebrar el Nadal i dinamitzar la ciutat durant estes dates.

La nova regidora de Festes, Susi Melià, ha assenyalat que «hem treballat per presentar una programació nadalenca per a tots els públics i que faça que Cullera siga una ciutat on el Nadal es visca amb intensitat».

Enguany, sota el lema ‘Cullera il·lumina’ el Nadal, la programació s’inicia esta mateixa setmana amb l’acte d’encesa de l’arbre i dels llums de Nadal als Jardins del Mercat el proper 5 de desembre a les 19.00 hores, un esdeveniment que en els darrers anys s’ha convertit en un gran atractiu que congrega centenars de persones. Música i un espectacle de llums i colors acompanyaran el tret d’eixida de les festes.

Un altre dels actes més esperats és la visita del Pare Noel, que arribarà junt amb el seu elf i el seu trineu el 24 de desembre. Ho farà de matí pels carrers de Cullera fins als Jardins del Mercat, on hi haurà preparat un espectacle d’animació. La mateixa vesprada tindrà lloc el concert satíric de la Murga ‘El Burro’ al Saló Multiusos del Mercat, una de les tradicions nadalenques més particulars que Cullera conserva i que amenitza els prolegòmens de la Nit de Nadal.

L’esperada cavalcada dels Reigs Mags la vesprada del 5 de gener serà el preludi de la nit més màgica de l’any. Els més menuts gaudiran amb un espectacle de fantasia en una de les desfilades més espectaculars de la Ribera i que cada any atrau més visitants. Enguany eixirà a les 18.00 hores des del carrer València i seguirà per Cervantes, Rambla Sant Isidre, Diagonal País Valencià, Pescadors, plaça de la Llibertat, Rei En Jaume I, La Bega fins al passeig Doctor Alemany. La festa infantil de Reis seguirà la vesprada del 6 de gener amb tallers i espectacles als Jardins del Mercat.

Així, com cada any s’ha organitzat un extens ventall d’activitats dirigides al públic infantil, però com a novetat d’enguany també s’han destinat activitats per als més adults. Entre d’altres, el 28 de desembre a les 18.30 hores s’ha programat per a la gent major una masterclass nadalenca de zumba i balls que també tindrà un posterior esmorzar.

També estan programats una sèrie de concerts musicals, cant de nadales, la gala benèfica per a la lluita contra el càncer, teatres i espectacles de titelles, un mercat solidari, el concurs de betlems o la cursa de Sant Silvestre.

Totes estes activitats han comptat amb la col·laboració d’associacions locals com ACECU, l’AECC, l’Ateneo Musical, l’SMI Santa Cecília, l’Orquestra de Plectre, la Colla Pas Pla, AFACU, Baladre, ANEC, Síndrome de Wolfram, la Junta Local Fallera, la Junta Local de Confraries de Setmana Santa, la Murga ‘El Burro’ i el Club d’Atletisme de Cullera.

Incentivar el comerç local

Les festes nadalenques són un dels moments més propicis de l’any per a l’economia local. L’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera (ACECU) ha organitzat un complet programa d’activitats per a incentivar les compres en el comerç local aquest Nadal. Cal destacar les activitats infantils que es celebraran en diferents punts de Cullera i diversos sortejos i concursos perquè els veïns s’apropen a les tendes.

ACECU vol acostar la festa als barris. A partir del dia 5 de desembre, els tres primers caps de setmana de desembre es celebraran activitats infantils en diferents barris de Cullera: Sant Antoni, Plaça Andrés Piles, Carrer Rei en Jaume, Mercat i Passeig Dr Alemany.

Unflables, com per exemple un tobogan gegant, seran alguns dels atractius. Per accedir a estes activitats caldrà disposar dels tiquets que es trobaran als comerços d’ACECU. A més, es celebraran diversos concursos i sortejos: el Concurs d’Aparadors, el Concurs de Balcons Nadalencs, la Carta al Pare Noel i El Sorteig de Nadal. Així mateix, també es plantarà un arbre de Nadal al barri de Sant Antoni.

“Hem preparat un complet programa d’activitats per oferir una alternativa d’oci als veïns de Cullera”, ha assenyalat el president d’ACECU, José Luis Albiñana, que a més ha afegit “també hem organitzat diferents concursos i sortejos per animar als veïns a que s’apropen al comerç local”.

Sorteig de Nadal

El Sorteig de Nadal és la novetat d’enguany. Els veïns que realitzen 4 compres en diferents comerços d’ACECU entraran en el sorteig d’un xec-regal per gastar als comerços de l’associació. En total, hi haurà dos sortejos de 500 € cadascú: el primer el 27 de desembre i el segon el 8 de gener.

I pel que fa als comerciants, també s’ha organitzat el tradicional Concurs d’Aparadors, amb tres primers premis de 500 €, 200 € i 100 € en xecs-regal.

Concurs de balcons

L’associació de comerciants també ha organitzat el II Concurs de Balcons Nadalencs, en el que poden participar tots els veïns de Cullera. Els participants han de decorar el seu balcó amb motius i llums nadalenques i es poden apuntar a través d’un enllaç que trobaran en el Facebook i l’Instagram d’ACECU Cullera.

La data límit per inscriure’s i tindre el balcó decorat és el 21 de desembre. ACECU concedirà un premi de 200 € en xecs-regal al millor balcó.

D’altra banda, ACECU també ha organitzat un sorteig de cartes per al Pare Noel. Els xiquets podran trobar les cartes als comerços d’ACECU i, una vegada hagen escrit la seua carta al Pare Noel, deuran dipositar-la en la caseta de Nadal itinerant que trobaran cada cap de setmana on es celebren les activitats infantils.

El dia 24 de desembre al matí el Pare Noel recorrerà Cullera amb el seu trineu. Al voltant de les 12 hores arribarà al Mercat, on estaran dipositades totes les cartes que li han escrit els xiquets i, aleshores, es procedirà a realitzar un sorteig mitjançant una mà innocent que extraurà tres cartes a l’atzar. Els xiquets guanyadors rebran un premi de 50 € en xecs-regal per comprar als comerços d’ACECU.

Totes estes activitats es realitzen amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera.